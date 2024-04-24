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بوطيب يُوقف القيد في الزمالك

بوطيب يُوقف القيد في الزمالك
24 ابريل 2024 21:24

 
القاهر (أ ف ب)

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أعلن نادي الزمالك إيقاف قيده للاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن الدوري المصري لكرة القدم، بسبب المستحقات المتأخرة لمصلحة المهاجم المغربي خالد بوطيب.
وقال النادي في بيان رسمي «تلقى نادي الزمالك، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، يفيد بإيقاف النادي عن القيد، حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ2.4 مليون يورو».
وأضاف «كانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم لفسخ عقده من طرف النادي، وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي».
وتابع «يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، على أنه يعمل جاهداً على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علماً بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية».
وأوضح «يشدد المجلس على أنه لن يدخر جهداً أو وقتاً أو مالاً في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره».

مصدر
الدوري المصري
الزمالك
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