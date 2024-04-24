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دي زيربي خائف من «السيتي»

دي زيربي خائف من «السيتي»
24 ابريل 2024 22:00

 
لندن (د ب أ)

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قال روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، إن غياب إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي عن مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمثابة خبر رائع، لكنه يدرك تماماً أن منافسه يضم العديد من اللاعبين البارزين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن هالاند هداف الدوري الإنجليزي غاب عن فوز فريقه على تشيلسي في نصف نهائي كأس إنجلترا يوم السبت الماضي بسبب إصابة عضلية، ويغيب أيضاً عن زيارة ملعب برايتون يوم الخميس.
وقال دي زيربي في مؤتمر صحفي «غياب هالاند خبر رائع بالنسبة لنا، ولكن لسوء الحظ فإن جوليان ألفاريز سيكون جاهزاً، وهو لاعب كبير وكذلك برناردو سيلفا بخلاف الجناحين المميزين جيريمي دوكو وجاك جريليش».
وأضاف المدرب الإيطالي «مانشستر سيتي مع أرسنال وليفربول، هم أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا».
واستدرك دي زيربي "ولكننا نتطلع لأداء مباراة جيدة، والحصول على نقاط بالتأكيد». وأوضح «هذا الموسم صعب للغاية خاصة بعد يناير، لأننا عانينا من إصابات عديدة للركائز الأساسية».
وواصل «الموسم لم ينته بعد، ولكنني أشعر بخيبة أمل، لأنني كنت أتمنى المنافسة بشكل مختلف في الأشهر الثلاثة الأخيرة».
وأختتم مدرب برايتون تصريحاته «علينا أن نتقبل ذلك، وبالتأكيد ستزيد خبراتنا في الموسم المقبل، لأننا نعاني من فترة صعبة وللأسف لم تنته بعد».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
برايتون
إيرلينج هالاند
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