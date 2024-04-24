العين ويوكوهاما نهائي «آسيوي» بصبغة «إماراتية»



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي العين مع يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، 11 و25 مايو المقبل، في مواجهة تحمل علامة التفوق للإمارات في المجال الرياضي، من خلال «الزعيم» ممثل الكرة الإماراتية، والصرح الرياضي الشامخ المرصع بالإنجازات، ويوكوهاما أحد الفرق التي تستمر فيها «مجموعة السيتي الكروية»، ونجحت في «العصر الإماراتي» من التتويج بلقب الدوري المحلي مرتين، بعدما استعصى عليه طوال تاريخه قبل ذلك.

وتعتبر مجموعة السيتي الكروية، التي تأسست في عام 2013، أضخم إمبراطورية كروية رائدة من نوعها تضم نحو 13 نادياً حول العالم، منها يوكوهاما الذي بدأ الاستثمار به في عام 2014، وبنسبة 20%، مقابل نسبة 80% لشركة نيسان، وهو ما أسهم في نقلة كبيرة للفريق، بعدما تُوج بلقب الدوري الياباني عامي 2019 و2022.

كما نجح الفريق من تجاوز دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بنظامه الحديث للمرة الأولى في تاريخه في عام 2020، ليرتفع سقف الطموح، ويصل الفريق إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في مهمة البحث عن التتويج الآسيوي في البطولة الأكبر، بعدما سبق له الفوز بلقب كأس أبطال الكؤوس الآسيوية 1992 و1993.

وقاد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام الحالي، الفريق إلى إنهاء صيام البحث عن لقب الدوري الياباني في عام 2019، ليتمسك الفريق بالمدرسة الأسترالية، حيث يتولى هاري كيول، نجم «الكانجارو» السابق، مهمة تدريب الفريق الياباني، وتحديداً في ديسمبر 2013، ونجح خلال أقل من أربع أشهر من الوصول به إلى نهائي دوري الأبطال الآسيوي.

ويعتبر «استاد نيسان» الخاص بيوكوهاما، أحد الملاعب ذات الحماس الجماهيري الكبير، حيث يصل عدد المتفرجين فيه إلى أكثر من 72 ألفاً، فيما يعتمد الفريق على قائمة أغلبها من اليابانيين، مع وجود 3 لاعبين برازيليين، ولاعب من كوريا الجنوبية من خارج بلاد «الساموراي».