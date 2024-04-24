مهرجان منصور بن زايد للخيول.. «مراد» يواجه «أفجان» على لقب الكأس

فرنسا (الاتحاد)

يحتضن مضمار لاتست الفرنسي عصر اليوم، فعاليات كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بري دورمان للفئة الثالثة، المخصص للخيول العربية الأصيلة بسن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر. ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويشارك في السباق البالغ جائزته المالية 25 ألف يورو 7 خيول، يتصدرها المهر «مراد» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس أورتيز مندزابل.

وخاض «مراد» المنحدر من نسل «ثاكف» والفرس «جبرا» ابنة الأسطورة «العنود»، سباقين، فاز في الأول بلقب بري سايد لمسافة 1400 متر بفارق 4.5 طول في العام الماضي، وفي أول ظهور له في شهر مارس الماضي، حل في المركز الثاني بفارق نصف طول في سباق كأس الوثبة بري دجوراس تو.

وينافس على اللقب «أفجان أكس محبوب» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وهو فائز مرتين بسباق للفئة الأولى، وسباق للفئة الثالثة، وحل في المركز الثاني في سباق للفئة الأولى بمضمار سانت كلود، وهذا أول ظهور له هذا العام.

ومن أقوى المرشحين للفوز المهر «أكسترا تايم» لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة جوليوم جود جاي، وهو فائز في الفئة الأولى في دوفيل، والثاني في سباق الفئة الأولى، في سانت كلود، وأيضاً هذا أول ظهور له هذا العام.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.