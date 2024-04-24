الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان منصور بن زايد للخيول.. «مراد» يواجه «أفجان» على لقب الكأس

مهرجان منصور بن زايد للخيول.. «مراد» يواجه «أفجان» على لقب الكأس
25 ابريل 2024 01:33

فرنسا (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تطلق طائرة A380 بين أبوظبي وباريس
«الفيفا» يهدد بمغادرة باريس!

يحتضن مضمار لاتست الفرنسي عصر اليوم، فعاليات كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بري دورمان للفئة الثالثة، المخصص للخيول العربية الأصيلة بسن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر. ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.
ويشارك في السباق البالغ جائزته المالية 25 ألف يورو 7 خيول، يتصدرها المهر «مراد» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس أورتيز مندزابل.
وخاض «مراد» المنحدر من نسل «ثاكف» والفرس «جبرا» ابنة الأسطورة «العنود»، سباقين، فاز في الأول بلقب بري سايد لمسافة 1400 متر بفارق 4.5 طول في العام الماضي، وفي أول ظهور له في شهر مارس الماضي، حل في المركز الثاني بفارق نصف طول في سباق كأس الوثبة  بري دجوراس تو.
وينافس على اللقب «أفجان أكس محبوب» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وهو فائز مرتين بسباق للفئة الأولى، وسباق للفئة الثالثة، وحل في المركز الثاني في سباق للفئة الأولى بمضمار سانت كلود، وهذا أول ظهور له هذا العام.
ومن أقوى المرشحين للفوز المهر «أكسترا تايم» لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة جوليوم جود  جاي، وهو فائز في الفئة الأولى في دوفيل، والثاني في سباق الفئة الأولى، في سانت كلود، وأيضاً هذا أول ظهور له هذا العام.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية
فرنسا
مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة
مضمار لاتست دو بوش
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
اليوم 12:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
الأخبار العالمية
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
اليوم 14:59
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 14:30
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
علوم الدار
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
اليوم 14:23
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
الأخبار العالمية
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©