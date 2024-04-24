منتخب الجو جيتسو يكثف استعداداته لـ«آسيوية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية شركة مبادلة للاستثمار بفئاته المختلفة الكبار والشباب (تحت 16، و18، و21 عاماً) استعداداته المكثفة قبيل أيام من انطلاق فعاليات بطولة آسيا للجو جيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في صالة مبادلة أرينا من 3 إلى 8 مايو المقبل.

وتقام منافسات النسخة الثامنة من البطولة الآسيوية للكبار في الفترة من 3 إلى 5 مايو، على أن تنطلق منافسات النسخة الأولى من بطولة آسيا للشباب 6 مايو وتستمر إلى 8 من نفس الشهر. وتكتسب بطولة آسيا أهمية خاصة، وتعد من أكبر فعاليات رياضة الجو جيتسو القارية التي تجمع تحت مظلتها كوكبة من أبرع لاعبي القارة.

وفي إطار التحضير للاستحقاق الرياضي الأبرز آسيويا، دخل لاعبو ولاعبات المنتخب من فئة الكبار في معسكر تدريبي مغلق لضمان جاهزيتهم الذهنية والبدنية، وتطوير المهارات والتقنيات وتعزيز روح الفريق.

بدوره يكثف منتخب الشباب استعداداته للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة آسيا للجو جيتسو للشباب المخصصة لفئات (تحت 21 و18 و16 عاماً)، فيما تعتبر هذه المشاركة من أكبر مشاركات المنتخب في بطولة قارية.

وتشهد بطولة آسيا للجو جيتسو للمرة الأولى منذ انطلاقتها تخصيص منافسات لفئة الشباب ما يعكس النمو الكبير للعبة على صعيد القارة، والذي تقوده أبوظبي، والإقبال اللافت من قبل الفئات العمرية على المشاركة في مثل هذه البطولات المهمة التي تتيح لهم صقل مواهبهم، وتعزيز مسيرتهم الرياضية.

وكان المنتخب الوطني للشباب حقق لقب النسخة الـ28 من بطولة العالم للجو جيتسو بكازاخستان العام الماضي بإجمالي 46 ميدالية، حيث حقق لاعبو فئة تحت 16 عاماً 14 ميدالية ملونة، كما حصد لاعبو فئة تحت 18 عاماً 17 ميدالية، وفاز لاعبو فئة تحت 21 عاماً بـ15 ميدالية ملونة.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: «نبذل قصارى جهدنا لدعم اللاعبين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه، وندرك جيداً بأن أبناء الإمارات الذين عودونا على الإنجازات هم أهل للتحدي ويقدمون أداء مشرفاً لمواصلة مسيرة إنجازات الأعوام الماضية والحفاظ على لقب البطولة، وترجمة دعم القيادة الرشيدة إلى مكاسب استراتيجية».

وأضاف: «ما يمتلكه أبناء وبنات الوطن من مهارات استثنائية وإرادة صلبة وعزيمة راسخة يتماشى مع جهود الاتحاد المستمرة، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، في صناعة الأبطال وإنتاج منتخبات تنافسية على كل المستويات قادرة على التميز والإبهار في شتى البطولات القارية والعالمية».

بدوره، قال رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني: «نجح أبطال منتخبنا الوطني على الدوام في ترجمة تعليمات وخطط المدربين والفريق الفني إلى انتصارات، انطلاقاً من التزامهم وتفانيهم وإدراكهم لحجم المسؤولية والآمال المعقودة عليهم، مشيراً إلى أنهم يواصلون التطور على المستويات كافة».

وأضاف: «لاعبونا نموذج للالتزام والتركيز والعزيمة، ونثق بأنهم قادرون على الفوز باللقب مجدداً وحصد عدد قياسي من الميداليات، ونملك مجموعة متميزة من اللاعبين واللاعبات الذين يجمعون بين الخبرة والتجربة، ويسعون دوماً إلى الصدارة والمركز الأول».

وقال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين: «يتطلع أبناؤنا وبناتنا إلى تقديم أداء قوي ينسجم مع التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجو جيتسو في الدولة، ومسيرتها الطويلة من الإنجازات، تشكيلتنا تضم لاعبين ولاعبات جلّهم من الوجوه الصاعدة المتعطشة لحصد الألقاب وتكرار إنجاز الدولة في كازاخستان العام الماضي، ونملك جميع المقومات التي تقربنا إلى هدفنا في أن نكون أول دولة تحقق هذا اللقب».