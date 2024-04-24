جاسم البديوي: شكراً للإمارات.. «خليجية الشباب» منجم المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، القيادة الرشيدة في دولة الإمارات باستضافة أول دورة خليجية للشباب وبنجاح التنظيم، مشيراً إلى حجم الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذه الدورة التاريخية الأولى من نوعها للشباب الخليجي. ووصف معاليه حفل الافتتاح بالباهر، حيث عكس مفاهيم الأصالة وروح الشباب، وركزت فقراته على محاور ثلاثة هي الاستدامة، والتلاحم، والشباب، ومعرباً عن سعادته بالحضور الكبير للوفود المشاركة، مثمناً التنافس الأخوي بين الأشقاء، ومؤكداً أن الدورة بداية نحو مستقبل أفضل للرياضة الخليجية.

وأشاد معالي جاسم البديوي بفكرة إطلاق الدور الخليجية للشباب كونها منجم المواهب، والخطوة الأولى لتأهليهم للمشاركة في البطولات الرياضية الإقليمية والدولية، وقال: «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة في الإمارات وشعبها الشقيق على استضافة الدورة الخليجية التاريخية الأولى للشباب، بلا شك إنها تشكل نقلة نوعية للعمل الخليجي المشترك، وهي مهمة للغاية لمستقبل الرياضة الخليجية، وأتقدم للقائمين عليها ببالغ الشكر، لأنهم ارتأوا أن هذه الدورة المصدر الأساسي لمصنع الرياضيين والرياضيات».

وحظي حفل الافتتاح الذي أقيم في أوبرا دبي، بردود فعل إيجابية واسعة، لما تضمنه من معانٍ راقية، ورسائل معبرة تبرز دور الرياضة في جمع شمل الشباب الخليجي وتعميق أواصر الأخوة بنظرة استشرافية للمستقبل مليئة بالتفاؤل والأمل.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات «الآسيوي والعربي والإماراتي» للمبارزة: «الحفل في مجمله جاء رائعاً، وجسد شعار الدورة: «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وهذه رسالة كبيرة جداً في عمقها تؤكد أن المصير واحد ومشترك، وتلاحم الشباب الخليجي، فالرياضيون عليهم دور كبير في التطور والتنمية المستدامة للرياضة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذه الدورة تعكس رؤية القيادة الرشيدة لما للرياضة من أهداف سامية تسهم في بناء الإنسان».

وأضاف: «الدورة كانت حلماً لكل رياضي خليجي، وأصبحت واقعاً من على أرض الإمارات، كنا في أمسّ الحاجة لهذه الدورة التي تركز على فئة الشباب، لأنها تتيح لهم فرص الاحتكاك وتطوير مستواهم، بما يمكنهم من المنافسة على المستوى الدولي، علاوة على مساهمتهم في دفع عجلة التنمية في دول مجلس التعاون».

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة: «الحفل يليق بانطلاقة النسخة الأولى للدورة التي تمثل عرساً رياضياً جمع شباب دول الخليج في بلدهم الثاني الإمارات».

وأكد نبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد، رئيس اللجنة الفنية للدورة، أن حفل الافتتاح جسد قيم الترابط من خلال كلمات كبيرة في معناها تعيد إلى الأذهان رؤية دولة الإمارات لأهمية الرياضة في بناء الإنسان».

وقال عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إن دولة الإمارات بقياداتها الشابة والواعية تدرك المطلوب منها تجاه بلادها، وفي كل حدث نرى وجوهاً جديدة من القيادات والكوادر الوطنية التي تعمل بحب تجاه الوطن، ووصلنا إلى مرحلة الاحترافية العليا في التنظيم في كل الأحداث العالمية والقارية، والحصول على العلامة الكاملة، وهو نتاج 5 عقود في تربية هذه الأجيال.

وأضاف: لدينا البيئة الآمنة، ودائماً نسعى لتوفير كل المتطلبات للاعبين من أجل تحقيق الإنجازات، ولابد أن تكون المنشآت على مستوى الطموح، ولدينا حرص على حضور أولياء الأمور للأحداث من أجل متابعة أبطالنا، منوهاً بأن النتائج الكبيرة التي يحققها أبطال الإمارات في دورة الألعاب الخليجية مميزة، وتكشف عن جيل جديد قادم يرفع اسم رياضة الإمارات على منصات التتويج في كل المحافل.

وأشار إلى أن ختام بطولة الشطرنج بالدورة كانت في أكبر مبنى رياضي ثقافي للشطرنج في العالم، وتتمتع إمارة الشارقة بالمنشآت الرياضية الكبيرة التي دائماً ما تستضيف أحداثاً دولية وقارية، وخليجية، ونفخر أن نكون جزءاً من دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، والتي تمثل التلاحم بين شباب الخليج.



168 ميدالية في أسبوع

سجلت رياضة الإمارات تألقاً لافتاً في الأسبوع الأول للدورة، حيث تصدرت جدول الترتيب العام بـ 168 ميدالية ملونة، بواقع 58 ذهبية، و62 فضية، و48 برونزية، فيما حققت السعودية 57 ميدالية، ومثلها الكويت، و42 لسلطنة عمان، و36 للبحرين، و21 لقطر.



أجندة حافلة

يتضمن برنامج الأسبوع الأخير من الدورة بطولة كرة الطاولة في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، فيما تستمر منافسات الدراجات الهوائية في نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وتنطلق غداً منافسات الجولف، وتستمر حتى الأحد المقبل في نادي أبوظبي للجولف، وتقام منافسات البلياردو، وكرة السلة 3*3 يومي 27 و28 أبريل في صالة ند الثقة للمعاقين بالشارقة، والكاراتيه يومي 27 و28 أبريل في صالة الشارقة الحزانة، والقوس والسهم يومي 27 و28 أبريل في الشارقة، والجودو يومي 27 و28 أبريل في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، والمبارزة يومي 29 و30 أبريل في صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، والسباحة من 27 أبريل إلى 1 مايو المقبل في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.