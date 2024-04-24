«السايحة» تنتزع كأس الثنايا الأبكار المفتوح في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، فعاليات اليوم الرابع عشر من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أقيمت أمس الأربعاء، في الميدان الغربي بالوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وتابع معاليه منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم، وأشواط الرموز الثمانية التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة لهذه الفئة من الهجن، بحضور عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمع من محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن.

وحلقت «السايحة» لسعيد جابر الحربي بناموس وأول رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، بعدما انتزعت كأس الثنايا الأبكار المفتوح في أقوى أشواط هذه السن، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، حيث نجحت في السيطرة على السباق وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12:20:07 دقيقة.

وأهدى «حامي» مالكه أحمد سالم بن دري الفلاحي ثاني الرموز وحصد بندقية الجعدان في الشوط الرئيس الثاني للثنايا المفتوح، إضافة إلى مليون درهم، بعدما نجح في قطع مسافة الشوط في 12:20:002 دقيقة، وأفضل توقيت زمني في أشواط الرموز.

وشهد الشوط الثالث فوز «غزالة» بشعار حميد سعيد النيادي، بناموس وكأس الثنايا الأبكار في فئة المحليات، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ تفوقت «غزالة» وخطفت المركز الأول عن جدارة واستحقاق مسجلة 12:32:01 دقيقة.

وخطف شداد الجعدان في شوط الثنايا المحليات الرابع «حشيم» المملوك لحمد نهيان سالم العامري، ويحصل على جائزة مالية وقدرها 800 ألف درهم، حيث سجل توقيتاً زمنياً قدره 12:25:03 دقيقة.

وأقيمت الأشواط الأربعة الرئيسة التالية لسن الثنايا في فئة الإنتاج، إذ شهد الشوط الخامس فوز «فريحة» لمسلم بخيت النوبي العامري بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، إلى جانب مليون درهم، مسجلة توقيتاً قدره 12:32:08 دقيقة.

وفي الشوط السادس المخصص للجعدان المحليات من فئة الإنتاج، حلق «العابر» بالبندقية وأهدى مالكه حميد عبد الله فارس الدرعي الرمز الغالي، إضافة إلى 800 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط في 12:36:06 دقيقة.

وأسفر الشوط السابع عن فوز «الوثبة» لسالم محمد العفاري بكأس الثنايا الأبكار المهجنات في فئة الإنتاج، حيث أنهت الشوط في توقيت قدره 12:37:07 دقيقة.

واختتمت المنافسات بتتويج «محراق» بالرمز الثامن والأخير لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ويهدي مالكه سالم بن دري الفلاحي رمزاً ثانياً خلال المنافسات، بعدما خطف شداد الجعدان المهجنات الإنتاج بعد سيطرة مطلقة على مجريات الشوط، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 12:41:01 دقيقة.

وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز في ختام المنافسات.

وفي الفترة الصباحية تواصلت تحديات الكبار، التي خصصت لسن «الثنايا» لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كم، وحلقت «الغزيل» لمطر محمد بن دحروي العامري، بالناموس في الشوط الأول للأبكار وقطعت المسافة في 12:16:3 دقيقة.

وتوجت «غزلان» لأحمد بن ماجد مطر طارش الخييلي، بناموس الشوط الثاني للأبكار المهجنات، في توقيت قدره 12:12:0 دقيقة «أفضل توقيت»، وتصدر«غزيلان» لراش دمحمد سعيد محمد بن مروشد، منافسات الشوط الثالث للجعدان المحليات، فيما ذهب ناموس الشوط الرابع الى «عالي» لسيف خليفة، بعد أن وصل الى خط النهاية في 12:40:6 دقيقة.

واستطاعت«رغد» أن تهدي مالكها محمد سلطان بن سعيد المالكي ناموس الشوط الخامس، ونجحت«الهدة» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي في خطف ناموس الشوط السادس، وفاز«العديد» لحمد عانم بن سلطان الهديفي الكواري، بمنافسات الشوط السابع، و طار«الطائف» لسعاد أحمد بن سلطان الحلامي بناموس الشوط الثامن، وقبضت «اليازي» لسالم جمعة بن عامر تريس المنصوري، على ناموس الشوط التاسع، وفي عاشر الأشواط ذهب المركز الأولى إلى «شعلة» لعبدالله غدير بن حمدان الوهيبي.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر إلى الرابع عشر عن فوز«الهيبية» لسعيد عبيد بن خليفة الحميري، و«تم» لسعيد صالح بن سعيد البريصي المري، و«شواهين» لناصر سالم بن محمد الكتبي،و«مرموقة» لسعيد عتيق بالعرطي الحميري.

موعد مع «ثنايا الشيوخ»

تقام اليوم منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على مدار 22 شوطاً، 14 في الفترة الصباحية و8 في الفترة المسائية، حيث ستكون الأنظار مسلطة على الشوطين الرئيسين في الفترة المسائية، على كأس وبندقية الثنايا الأبكار والجعدان في شوطي المفتوح.



سلطان بن حمدان ورؤساء الاتحادات يناقشون عودة «كأس الخليج»

أقام معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان «ختامي الوثبة 2024» على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مأدبة غداء بمجلس معاليه بالوثبة على شرف رؤساء الاتحادات الخليجية لسباقات الهجن، وبحضور عدد من الملاك المشاركين في المهرجان.

وناقش الحضور عودة بطولة كأس الخليج للهجن التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون واللجنة الأولمبية الخليجية، على أن تترأس الدولة المضيفة في كل نسخة اللجنة المنظمة للبطولة.

ووجد اقتراح عودة بطولة كأس الخليج للهجن، ترحيباً كبيراً من رؤساء الاتحادات، لما لهذه البطولة من قيمة، وأثر كبير في الحفاظ على هذه الرياضة التراثية بدول المجلس، وأيضاً لإضافة بطولة مهمة جديدة لسباقات الهجن بالمنطقة التي أصبحت تحتل مكانة عالية بين الرياضات المختلفة.