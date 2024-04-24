الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الآسيوي»: «الصمود» يمنح العين بطاقة نهائي «الأبطال»

«الآسيوي»: «الصمود» يمنح العين بطاقة نهائي «الأبطال»
25 ابريل 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أندية الإمارات «عقدة» الهلال
العين يكرر «ضربة الشمشون» مع أندية السعودية

كتب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أن «الصمود» منح العين بطاقة التأهل على حساب الهلال، كما قالت وكالة «رويترز»، إن العين حجز مقعده في نهائي الأبطال رغم الخسارة في الإياب أمام الهلال.
ونقل حسابا الاتحاد الآسيوي، ودوري أبطال آسيا لقطات عديدة لاحتفالات نجوم «الزعيم الإماراتي» بعد التأهل، التي وثّقت اللحظات السحرية على طريق المجد، حسب وصف حساب دوري الأبطال.
وقال حساب الاتحاد الآسيوي: «إن القدم اليُمنى للبرازيلي إيريك، صنعت الفارق في تلك الليلة الكبيرة، كما ذكر كلاهما أن العين تأهل إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2016.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي
العين
الهلال السعودي
دوري أبطال آسيا
نهائي دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
اليوم 12:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
الأخبار العالمية
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
اليوم 14:59
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 14:30
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
علوم الدار
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
اليوم 14:23
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
الأخبار العالمية
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©