«الآسيوي»: «الصمود» يمنح العين بطاقة نهائي «الأبطال»

أبوظبي (الاتحاد)

كتب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أن «الصمود» منح العين بطاقة التأهل على حساب الهلال، كما قالت وكالة «رويترز»، إن العين حجز مقعده في نهائي الأبطال رغم الخسارة في الإياب أمام الهلال.

ونقل حسابا الاتحاد الآسيوي، ودوري أبطال آسيا لقطات عديدة لاحتفالات نجوم «الزعيم الإماراتي» بعد التأهل، التي وثّقت اللحظات السحرية على طريق المجد، حسب وصف حساب دوري الأبطال.

وقال حساب الاتحاد الآسيوي: «إن القدم اليُمنى للبرازيلي إيريك، صنعت الفارق في تلك الليلة الكبيرة، كما ذكر كلاهما أن العين تأهل إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2016.