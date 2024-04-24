لورينسي يعود بـ «البصمة الثامنة»



فيصل النقبي (خورفكان)



عاد البرازيلي لورينسي هداف خورفكان إلى «هواية التهديف» بعد صيام جولات عدة في «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما أحرز الهدف الأول لفريقه أمام بني ياس، في المباراة التي انتهت لمصلحة النسور 2-1، ضمن «الجولة 20»، ليصل إلى «البصمة الثامنة»، في صدارة هدافي الفريق.

ومنذ فبراير الماضي، لم يستطع لورينسي التسجيل، وتحديداً بعد لقاء اتحاد كلباء في «الجولة 13»، وانتظر7 جولات متتالية، قبل أن يكسر الصيام أمام «السماوي»، وسبق أن زار شباك بني ياس واتحاد كلباء والجزيرة والبطائح والوصل، وسجل «هاتريك»أمام الوحدة.

والهدف هو الأول له في الدور الثاني، حيث لم يستطع التسجيل في الجولات الماضية، رغم محاولاته الكثيرة، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الدور الثاني، والتي أثرت على مستواه، حتى استعاد بريقه من جديد.

