سان جيرمان ينتظر هدية ليل!



باريس (أ ف ب)



حقق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم المطلوب منه، بفوزه على مضيفه لوريان وصيف القاع 4-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين، ولم يعد أمامه سوى انتظار هدية من ليل الذي يحلّ ضيفاً على موناكو في وقت لاحق، ليتوج بطلاً للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وسجل رباعية سان جيرمان كل من عثمان ديمبلي (19 و60) وكيليان مبابي (22 و90) الذي رفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 26 هدفاً، وهدف لوريان الوحيد البديل العاجي محمد بامبا (73).

ورفع سان جيرمان رصيده في المركز الأول إلى 69 نقطة، متقدماً بفارق 14 نقطة عن وصيفه موناكو الذي بات يتوجب عليه الفوز على ضيفه ليل، من أجل تأجيل تتويج نادي العاصمة، قبل 4 مراحل من النهاية، في حين أن أي نتيجة مخالفة ستمنح رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي اللقب الثالث توالياً، والثاني عشر في تاريخ الفريق.

وبعدما كاد لوريان يفاجىء ضيفه بتسديدة من أيمن كاري داخل المنطقة مرت بجانب القائم بعد 12 دقيقة من صافرة البداية، لم ينتظر الأخير كثيراً لمعاقبته بتسجيله هدفين خاطفين في غضون ثلاث دقائق، عبر ديمبلي الذي وصلت إليه الكرة من سيني مايولو على الجهة اليمنى فاخترق المنطقة، وتجاوز أكثر من لاعب، وسدد زاحفة لم يحرك لها الحارس السويسري إيفون مفوجو ساكناً (19).

وأضاف مبابي الثاني بعد تمريرة قوية من البرتغالي نونو منديش، لينقض عليها مهاجم منتخب «الديوك» من أمام المغربي عمران لوزة، ويسددها بقدمه اليسرى في الشباك (22).

وكاد تيموي باكايوكو يعيد لوريان إلى أجواء اللقاء، إلا أن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما تصدى لرأسيته (31).

واستعرض مبابي على الجهة اليسرى، وتلاعب بدفاع لوريان، ومرر كرة داخل المنطقة تطاول لها ديمبلي وحولها في المرمى الخالي (60)، في ثالث أهداف جناح برشلونة الإسباني السابق في «ليج1» هذا الموسم.

ورد لوريان بسابع أهداف البديل بامبا في الدوري بعد تمريرة من البديل الآخر بنجامان مندي داخل المنطقة تابعها العاجي رأسية في المرمى (73).

وتدخل دوناروما على دفعتين للحؤول دون تعديل النتيجة أمام البديلين اليوناني بانوس كاتسيريس ولوران أبرجيل (80)، قبل أن يختتم مبابي رباعية فريقه، بعد مجهود فردي جديد واختراق للمنطقة ترجمه بتسديدة بقدمه اليمنى (90).