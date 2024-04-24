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الرياضة

مفاجآت تنتظر جمهور «الفورمولا -1»

مفاجآت تنتظر جمهور «الفورمولا -1»
25 ابريل 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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خصصت النسخة 16 من «الفورمولا-1»، التي تقام من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل، مبادرات تتيح للجمهور المشاركة في الفعاليات المصاحبة، منها الركض على مسار حلبة مرسى ياس، وحضور حفل «يا سلام»، ومنحهم تذاكر مجانية إلى حدائق الترفيه والمغامرات في جزيرة ياس.
وكشفت الشركة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1، في متحف اللوفر أبوظبي، عن المبادرات المصاحبة للسباق الذي أصبح حافزاً لصناعات السياحة والترفيه المزدهرة في المنطقة، والأهم في استقطاب الزائرين من جميع أنحاء العالم لتجربة الأجواء المذهلة والضيافة الفائقة التي تقدمها أبوظبي.
وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي في «إثارة» الشركة المنظمة للسباق، «إن سباق جائزة أبوظبي الكبرى يواصل تقديم الأجواء المشوقة من خلال الجمع ما بين كبار المنافسين في سباقات السيارات، ونجوم الموسيقى في العالم».

الفورمولا 1
أبوظبي
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
الإمارات
حلبة مرسى ياس
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
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