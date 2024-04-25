أتالانتا يضرب موعداً مع «السيدة العجوز»

روما (أ ف ب)



ضرب اتالانتا موعداً مع يوفنتوس، في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ضيفه فيورنتينا «المنقوص» 4-1، في إياب نصف النهائي في برجامو، معوضاً خسارته 0-1 ذهاباً.

وخاض فيورنتينا الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه الصربي نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 53، فاستغل أتالانتا النقص العددي في صفوف ضيفه، ليسجل ثلاثة أهداف، تناوب عليها جانلوكا سكاماكا «75»، والنيجيري أديمولا لوكمان «94»، والكرواتي ماريو بازاليتش «98»، ليقلب النتيجة لمصلحته، بعدما كان التعادل 1-1 سائداً.

وافتتح الهولندي تون كوبماينرز التسجيل لمصلحة أصحاب الأرض بعد 8 دقائق من صافرة البداية، وأدرك فيورنتينا التعادل عبر الأرجنتيني لوكاس مارتينيز كوارتا «68»، قبل أن ينهار في الأمتار الأخيرة.

ويواصل أتالانتا عروضه الجيدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس في الدوري، وينافس على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما تأهل إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لمواجهة مرسيليا الفرنسي في 2 و9 مايو المقبل.

ويواجه أتالانتا في نهائي الكأس نظيره يوفنتوس في 15 مايو، في إعادة لنهائي 2021 عندما فاز فريق «السيدة العجوز» 2-1.

ويسعى أتالانتا لإحراز لقبه الثاني في المسابقة، بعد عام 1963، فيما يأمل يوفنتوس في رفع غلته إلى 15 لقباً، علماً أنه بلغ النهائي، على الرغم من خسارته أمام مضيفه لاتسيو 1-2 إياباً، مستفيداً من فوزه 2-0 ذهاباً في تورينو.