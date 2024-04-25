مفاجأة.. تشافي يتراجع عن قراره!

برشلونة (أ ف ب)



يبقى تشافي هرنانديز مدرباً لبرشلونة، حتى نهاية عقده عام 2025، بعدما كان سبق أن أعلن رحيله هذا الصيف، وفقاً لما أفاد النادي الكاتالوني.

وكما أكدت وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الأخيرة، فإن المدرب الشاب البالغ 44 عاماً الذي مدد عقده الخريف الماضي حتى عام 2025، وافق على الالتزام بعقده حتى انتهائه، وذلك في ختام يوم طويل من الاجتماعات مع رئيسه جوان لابورتا والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.

ويأتي قرار لاعب وسط برشلونة التاريخي، بعد أسبوع من خروج «البلاوجرانا»، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد باريس سان جيرمان الفرنسي 4-6 بإجمالي المباراتين، ثمّ خسارة دراماتيكية أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 2-3 في الدوري الإسباني، ليصبح الأخير متفوّقاً في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة.

وكان تشافي قد صرّح في يناير إنه شعر «بالتحرر على المستوى الشخصي»، عندما اتخذ قراره بمغادرة منصبه نهاية الموسم الحالي.

وأضاف «اعتباراً من 30 يونيو، لن أستمر مدرباً لبرشلونة، بل مشجعاً لبرشلونة، أعتقد أن النادي يحتاج إلى تغيير في الديناميكية».

وكرّر المدرب في أكثر من مناسبة، أن تولي تدريب الفريق الكاتالوني هو حلمه، لكنه أقرّ بأن الضغوطات المترتبة من جلوسه على مقاعد المدربين كانت هائلة.

وقال تشافي بعد الخسارة المفاجئة أمام فياريال 3-5 «ينتابك شعور كل يوم أنّك لست جيداً بما فيه الكفاية، وحدث ذلك مع جميع المدربين، بيب جوارديولا قال لي، حصل ذلك مع أرنستو فالفيردي، ورأيت لويس إنريكي يعاني».

وكان برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية في المواسم الماضية، عيّن تشافي في نوفمبر 2021، ليقوده الأخير إلى إحراز لقب «الليجا» في الموسم الماضي.

لكنّ الفريق العملاق عانى الأمرَين هذا الموسم، بعد سقوطه الكبير أمام غريمه التقليدي ريال 1-4، في نهائي الكأس السوبر المحلية، ومن ثمّ الخروج على يد بلباو من الكأس.

ومنذ أن أعلن تشافي رغبته بالرحيل مع نهاية الموسم، لم تبرز العديد من الاسماء لخلافته.

وحده مدافع برشلونة السابق المكسيكي رافايل ماركيس الذي يتولى تدريب فريق الكاتالوني الرديف طرح اسمه مرشحاً جديّاً، كما ارتبط اسم مدرب منتخب ألمانيا السابق هانزي فليك ومدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي زيربي بتدريب «البلاوجرانا».

وعلى الرغم من خروجه خالي الوفاض هذا الموسم، إلا أن ثمة العديد من العلامات الواعدة في تشكيلة الفريق الحالية، من خلال بروز العديد من اللاعبين الشبان، وفي طليعتهم لامين يامال «16 عاماً» وباو كوبارسي «17» وفيرمين لوبيز «20».