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الرياضة

إنريكي: سان جيرمان في «العام الدراسي»!

إنريكي: سان جيرمان في «العام الدراسي»!
25 ابريل 2024 10:14

 
باريس (أ ف ب)

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لامس باريس سان جيرمان، لقب الدوري الفرنسي، بعد فوزه على مضيفه لوريان وصيف القاع 4-1، إلا أن تتويجه تأجل بفوز موناكو على ليل 1-0، ضمن ثلاث مباريات مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين.
وسجل رباعية سان جيرمان، عثمان ديمبلي «19 و60»، وكيليان مبابي «22 و90» الذي رفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 26 هدفاً، وهدف لوريان الوحيد «البديل» الإيفواري محمد بامبا «73».
ورفع سان جيرمان رصيده في المركز الأول إلى 69 نقطة، متقدماً بفارق 14 نقطة، قبل أن يعيده موناكو إلى 11 ليؤجل تتويج نادي العاصمة باللقب الثالث توالياً والثاني عشر في تاريخه، قبل 4 مراحل من النهاية.
وسيكون أمام رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي فرصة جديدة للفوز بلقب الدوري عندما يستقبل على أرضه لوهافر.
قال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي، بعد المباراة «قمنا بواجبنا، وكنا جادين لحصد النقاط الثلاث، مع إجراء العديد من التغييرات».
وتابع مبتسماً عندما سُئل عن لقب الدوري، «طالما أننا لم ننته من العام الدراسي، لا يمكننا الحصول على الدرجة النهائية، ولكن ما يحدث مثير.
ويدنو سان جسرمان من تحقيق ثلاثية تاريخية، حيث بلغ نهائي الكأس المحلية أمام مرسيليا في 25 مايو، في حين يواجه بوروسيا دورتموند الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا «في الأول من مايو ذهاباً، والسابع منه إياباً».
وأضاف المدرب الإسباني «في الدوري الفرنسي نقترب من الفوز، ولكن يتبقى شهر قبل نهاية الموسم، لا يزال أمامنا أشياء يجب إنجازها، سبع أو ثماني مباريات، لخوض المباراة الثامنة «نهائي دوري أبطال أوروبا»، علينا أن نحافظ على تركيزنا».

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
موناكو
لويس إنريكي
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