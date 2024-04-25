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تيفيز.. «آلام الصدر»

تيفيز.. «آلام الصدر»
25 ابريل 2024 10:17

 
بوينس آيرس (رويترز)

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أعلن نادي أتلتيكو إندبندينتي الذي يدربه حالياً كارلوس تيفيز، أن المهاجم الأرجنتيني السابق خرج من المستشفى، عقب خضوعه لفحوص، بسبب معاناته من آلام في الصدر.
وتولى تيفيز، الذي خاض 76 مباراة مع الأرجنتين، ولعب لأندية بوكا جونيورز ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس، تدريب إندبندينتي في أغسطس 2023.
وقال النادي، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، «أكمل كارلوس تيفيز الفحوص الطبية، وخرج من المستشفى، يعود إلى منزله للراحة ويستأنف التدريب».
وأشار النادي إلى أن المدرب «40 عاماً» نقل إلى مستشفى ترينيداد في سان إيسيدرو، بعد أن اشتكى من آلام في الصدر.
وأضاف في بيان، «أجرى المستشفى الفحوص المعتادة لتيفيز، وكانت النتائج جيدة، يبقى تيفيز في المستشفى إجراءً احترازياً حتى يتم الانتهاء من الفحوص كافة».
وفاز تيفيز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع اليونايتد، وآخر مع السيتي، إضافة إلى لقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.
وبعد اعتزاله في 2021، تولى تيفيز تدريب روساريو سنترال في 2022. 

الأرجنتين
كارلوس تيفيز
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
يوفنتوس
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