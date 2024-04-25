كين يقترب من مولر وليفاندوفسكي



برلين (د ب أ)



يتصدر هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، وهدافه التاريخي السباق، لأن يصبح ثالث لاعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» يفوز بالحذاء الذهبي هدافاً للدوري المحلي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الحالي.

وسجل كين هدفاً في شباك يونيون برلين، ليرفع رصيده من الأهداف في «البوندسليجا» إلى 33 هدفاً، متفوقاً على النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان الإيطالي.

وظهرت جائزة الحذاء الذهبي على مستوى القارة الأوروبية للمرة الأولى في موسم

1967-1968، لكن الرابطة الأوروبية للإعلام الرياضي أصبحت الجهة المخولة بمنح الجائزة منذ عام 1997.

وحصل لاعبان فقط في «البوندسليجا» على جائزة الحذاء الذهبي على مدار التاريخ، وكلاهما من بايرن ميونخ، وهما جيرد مولر في موسمي 1969- 1970 و1971- 1972، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في موسمي 2020 -2021 و2021-2022، ويبلغ متوسط تسجيل كين هدفاً كل 80 دقيقة، وينفرد بصدارة قائمة هدافي «البوندسليجا» وله 33 هدفاً، يليه الغيني سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت «25 هدفاً»، والبلجيكي لويس أوبيندا هداف لايبزج «23 هدفاً».

فاز هالاند النجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفاً مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر كين قائمة المرشحين للحذاء الذهبي «33 هدفاً، و66 نقطة»، يليه جيراسي «25 هدفاً و50 نقطة»، ومبابي «24 هدفاً، و48 نقطة»، ومارتينيز «23 هدفاً، و46 نقطة»، وأوبيندا «46 نقطة و23 هدفاً»، وهالاند «40 نقطة و20 هدفاً»، وكول بالمر هداف تشيلسي «20 هدفاً و40 نقطة»، وفانجيلس بافليديس هداف ألكمار الهولندي «39 نقطة و26 هدفاً»، ثم لوك دي يونج نجم إيندهوفن الهولندي «26 هدفاً، و39 نقطة»، وأولي واتكينز هداف استون فيلا «19 هدفاً، و38 نقطة»، محتلاً المركز العاشر.