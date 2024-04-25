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الرياضة

العين يكرر «ضربة الشمشون» مع أندية السعودية

العين يكرر «ضربة الشمشون» مع أندية السعودية
25 ابريل 2024 11:02

 
سلطان آل علي (دبي)

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نجح العين في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد مسيرة حقق فيها نجاحات كبيرة على مستوى النتائج، وأمام عدد من المنافسين، تخشى مواجهتهم جميع أندية آسيا، ليثبت «الزعيم» أنه اسم على مسمى، وأنّ العطاء في الملعب هو الحكم، وليس الأسماء.
وتمكّن العين من إقصاء النصر السعودي في ربع النهائي والهلال السعودي في نصف النهائي، ويعد الفريقان أكبر المرشحين للقب دون شك أو جدال، كما تبلغ قيمتهما السوقية معاً ما يقارب 386 مليون يورو «1.5 مليار درهم»، في حين أنّ العين لا تتجاوز قيمته السوقية 35 مليون يورو «137 مليون درهم».
ودخل «الزعيم» العيناوي التاريخ بإقصائه ناديين السعوديين في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا، حيث أنه ثاني فريق ينجح في ذلك، بعد أولسان الكوري الجنوبي عام 2012، حيث تفوق «الشمشون» على الهلال بمجموع 5-0، في ربع نهائي البطولة، ومن ثم واجه الأهلي السعودي في النهائي، وتوّج باللقب على حسابه، بعد الفوز بثلاثية في المباراة الختامية.
ويكتب التاريخ أنّ العين أقصى النصر والهلال على التوالي، وهما يملكان 10 أسماء من 11 في التشكيلة الأغلى على مستوى البطولة في النسخة الحالية، من ناحية القيمة السوقية. يُظهر موقع «ترانسفير ماركت» أن أغلى تشكيلة تبلغ قيمتها السوقية 281.8 مليون يورو، وهي تضم ياسين بونو، ورينان لودي، وسعود عبدالحميد، وسافيتش، ونيمار، ومالكوم، وميتروفيتش من الهلال، إضافة إلى لاعبين اثنين من النصر، هما لابورت وأوتافيو، ولاعب من الاتحاد وهو المدافع لويز فيليبي.

دوري أبطال آسيا
العين
أولسان هيونداي
الهلال السعودي
النصر السعودي
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