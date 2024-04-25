أندية الإمارات «عقدة» الهلال



سلطان آل علي (دبي)



فشل الهلال السعودي في بلوغ طموحه الأكبر، وهو المرشح الأول للقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خروجه أمام العين بمجموع 5-4، في نصف النهائي بين الفريقين الكبيرين، وانتهت من خلال المباراتين أحلام الهلاليين بالتتويج، وأعادت الذاكرة 9 سنوات إلى الوراء.

ويعد تاريخ الهلال في نصف النهائي، خلال السنوات الأخيرة، حافلاً بالنجاح، وتجاوز آخر 4 منافسين له وبلغ النهائي، بالتفوق على الدحيل بسباعية عام 2022، وتأهل على حساب منافسه التقليدي النصر 2-1 عام 2021، كما أقصى السد عام 2019 بمجموع 6-5 ذهاباً وإياباً، وفي 2017 تجاوز بيرسبوليس بمجموع 6-2 في المباراتين، ونجح خلال هذه الفترة في حصد اللقب مرتين، وخسره مثلهما.

ويعتبر خروج «الأزرق» من نصف النهائي أمام العين، هو الأول منذ 9 سنوات، وبعد 4 مناسبات متتالية، تجاوز فيها الدور بنجاح، ويعد آخر نصف نهائي يُقصى فيه الهلال أمام شباب الأهلي في «نسخة 2015»، حينها تعادل الفريقان ذهاباً 1-1 في الرياض، وحدثت مباراة دراماتيكية في الإياب، بعد تقدم «الفرسان» بهدفين، ثم عودة الهلال للتعادل بهدفين قبل أن يحسم «الفرسان» اللقاء في الدقيقة 93.



الهلال في نصف نهائي

‏2024-2023: خرج أمام العين 4-5

‏2022: تأهل أمام الدحيل 7-0

‏2021: تأهل أمام النصر 2-1

‏2019: تأهل أمام السد 6-5

‏2017: تأهل أمام بيرسبوليس 6-2

‏2015: خرج أمام شباب الأهلي 3-4