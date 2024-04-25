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الرياضة

«فخر أبوظبي» يعيش الأجواء الإيجابية للقاء «الإمبراطور»

«فخر أبوظبي» يعيش الأجواء الإيجابية للقاء «الإمبراطور»
25 ابريل 2024 11:36

 
مراد المصري (أبوظبي)

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جاءت تحضيرات الجزيرة لمباراة الوصل، الجمعة، في «الجولة 21»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، وسط أجواء إيجابية تحت قيادة جريجوري «المدرب الجديد»، واستقبال العائدين بسبب غيابات مختلفة في الآونة الأخيرة.
وأشار جريجوري إلى أن الفريق لا يعاني غيابات في الوقت الحالي، إلا أن هناك نوعاً من الإرهاق، خصوصاً للاعبين العائدين من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، فيما تسود أجواء إيجابية منذ عودة علي مبخوت إلى الفريق، واصفاً اللاعب بأنه ذو قيمة فنية كبيرة، وقال «لا يوجد دفاع أي منافس يشعر بالراحة مع وجود مبخوت بالملعب، وهو يمنح طاقة وقيمة فنية كبيرة لزملائه».
وركز الجزيرة في تدريباته، على محاولة تجنب الخسارة للمرة الثالثة على التوالي أمام «الإمبراطور» هذا الموسم، بعد لقاء الدور الأول للدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال جريجوري: «الوصل المتصدر واقترب من اللقب بنسبة 90%، إلا أننا لسنا ذاهبين للعب فقط، ونريد أن نسبب المشاكل للمنافس، ونعود بالفوز والنقاط الثلاث، على الصعيد الشخصي، فإن نتائجي السابقة إيجابية أمام الوصل، إلا أن ظروف المباراة المقبلة مختلفة».
وكشف جريجوري عن أنه يشعر بالسعادة بالعمل مع مجموعة متميزة من اللاعبين، يقومون بالتضحيات، ولا يمانعون اللعب في مراكز غير مواقعهم الأصلية في الملعب، وهو ما يجعله يشعر بالقدرة على مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة المتبقية من الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الوصل
جريجوري
علي مبخوت
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