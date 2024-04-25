هيت يصعق سلتيكس بـ«الرميات»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



صعق ميامي هيت مضيفه بوسطن سلتيكس بمجموعةٍ من الرميات الثلاثية، وتغلّب على متصدّر المنطقة الشرقية في الموسم المنتظم 111-101 معادلاً سلسلته 1-1، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقدّم ميامي أداءً قتالياً، رغم غياب نجمه جيمي باتلر المصاب لمعادلة السلسلة، قبل مباراتين على أرضه في فلوريدا.

وسجّل تايلر هيرو 24 نقطة، و14 تمريرة حاسمة، في المباراة التي شهدت تسجيل جميع اللاعبين الأساسيين الخمسة، عشر نقاط أو أكثر، إذ ساعده بام أديبايو وكايليب مارتن «21 لكل منهما»، كما المكسيكي خايمي خاكيس جونيور «14»، والصربي نيكولا يوفيتش «11».

لكن مفتاح الفوز لميامي كان من الرميات الثلاثية، إذ سجّل الفريق 23 رمية من أصل 43، مقارنة مع 12 مسجّلة من أصل 32 لأصحاب الأرض، سجّل هيرو 6 رميات وأضاف مارتن 5.

ويُعدّ فوز ميامي مفاجئاً، خاصة أنه كان خسر بفارق 20 نقطة في المباراة الأولى، لكن الخسارة حفّزت الفريق للمباراة الثانية بحسب هيرو.

قال: «خسرنا بشكل سيء في المباراة الأولى وكلّ اللاعبين ردّوا، وهذا كل ما يُمكن أن تطلبه من مجموعة من الشباب».

وكشف اللاعب أنه تلقّى تحفيزاً من باتلر لقيادة الفريق في ظل غيابه بداعي الإصابة،

تابع «راسلني باتلر قبل انطلاق السلسلة وقال لي أن أقود الفريق، لا يتعلق الأمر بالتسجيل، في الأدوار الإقصائية، عليك أن تلعب بشكل صحيح، لاعبونا قدّموا أنفسهم، كايليب مارتن، نيكولا، خايمي».

ويسعى ميامي إلى تكرار النتائج الإيجابية التي حققها في الموسم الماضي، بعدما تأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر الملحق.