كلوب: لا توجد أفكار إيجابية في ليفربول!



لندن (د ب أ)



أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن اعتذاره لجماهير الفريق، بعد خسارة مباراة «ديربي الميرسيسايد» أمام إيفرتون صفر-2، والتي جعلت ليفربول بحاجة لـ «أزمة» تواجه أرسنال ومانشستر سيتي، من أجل إنقاذ آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الذي أصبح من شبه المستحيل التتويج به.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن آخر زيارة للمدرب الألماني لجوديسون بارك انتهت بتلقيه أول هزيمة، بعدما سبق له الفوز في مباراتين، وتعادل في خمس.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 74 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال، الذي لديه فارق أهداف كبير، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، الذي لديه مباراتان ومؤجلتان. وقال كلوب:«يمكنني فقط الاعتذار للجماهير على ما حدث، نتيجة محزنة للغاية، لعبنا المباراة التي أرادها إيفرتون، وسجلوا هدفين من كرات ثابتة، كان يجب علينا أن نقوم بعمل أفضل، ولكننا لم نفعل».

وأضاف:«لا توجد أفكار إيجابية على الإطلاق، أشعر بخيبة أمل وإحباط شديدين، لم نكن جيدين بما يكفي».

وقال:«لم يكن الأداء الأكثر إلهاماً على الإطلاق، أشعر بالأسف حقاً للجمهور، لم نخسر هناك من قبل «كان هذا هو أول انتصار لإيفرتون في (الديربي) منذ حوالي 14 عاماً»، والشعور مختلف حقاً، اعتذر على هذا، ولا يمكنني أن أقول إننا ما زلنا ننافس على اللقب بشكل كامل، نحتاج أن تحدث أزمة لمانشستر سيتي وأرسنال، ونحتاج للفوز بالمباريات، لأنهم إذا بدأوا بخسارة كل مبارياتهم، ونحن فعلنا ما فعلناه لن يتغير أي شيء».

وأضاف: «نحن أيضاً لم نحسم مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، لذلك، علينا فقط أن نلعب بشكل أفضل».

وقال: «ليست مشكلة سلوك أو ما يريده اللاعبون، لا أحد يفعل هذا عن عمد، وظيفتي هي أن أضعهم في مواقف تمكنهم من الشعور بالثقة لفعل هذا، هذا الجزء أنا مسؤول عنه، وأنا مسؤول عما حدث».