«الإعصار» يرصد «السماوي» في خورفكان



أبوظبي (الاتحاد)



كشف نيناد فانيتش مدرب حتا عن أنه جلس في مدرجات خورفكان، لمتابعة لقاء بني ياس أمام «النسور»، حيث يلتقي «الإعصار» و«السماوي»، الخميس، في «الجولة 21»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

وأشار إلى أنه وجد بعض نقاط الضعف التي يعاني منها بني ياس، وقال: «المنافس ليس في أفضل أحواله حالياً، لسنا قادرين على التصريح أننا ذاهبون من أجل الفوز، إلا أننا في وضعية تؤهلنا لإمكانية حصد نتيجة إيجابية».

وأوضح المدرب أن فريقه تحسن على الصعيد الهجومي، إلا أنه تأسف بسبب النتائج التي غابت فيها الانتصارات، وقال: «أتوقع ردة فعل في المباريات المقبلة، نشعر بالتفاؤل والثقة أن الفوز سيأتي في المباريات المقبلة، بالطبع وضع الفريق صعب، ونمر بمرحلة حرجة مع تتابع المباريات، حيث تصبح الخيارات أقل، في حال أردنا البقاء في «المحترفين»، ولكن يجب أن نفكر في المستقبل بتحضير الفريق لما هو قادم».

وأكد فانيتش أن الأجواء العامة في الفريق إيجابية، والعمل مستمر من دون توقف، وجميع اللاعبين جاهزون للقتال وتقديم مباراة جيدة أمام بني ياس.