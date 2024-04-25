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الرياضة

غازي يجهز «النمور» أمام «العميد» للكأس

غازي يجهز «النمور» أمام «العميد» للكأس
25 ابريل 2024 13:30

 
‏فيصل النقبي (كلباء)

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يعتمد العراقي غازي فهد مدرب اتحاد كلباء على عبدالعزيز حمد، ليكون بديلاً لسالم راشد الظهير الأيسر الذي يغيب عن الفريق أمام النصر، الجمعة، في «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين» بسبب الطرد أمام شباب الأهلي، في الجولة الماضية، ولن يجري العديد من التغييرات الدفاعية رغم الخسارة بـ «رباعية».
‏وعلى صعيد الهجوم، يفكر المدرب في الدفع بسلطان عادل محمد، ‏والإبقاء على السلوفيني فورمبيرجر على «مقاعد البدلاء»، من أجل منح الفرصة للمهاجم الشاب للتأقلم على أداء منظومة الخط الأمامي.
‏وينظر غازي إلى لقاء النصر بوصفه «بروفة قوية»، قبل مواجهة الوصل المهمة في «مربع ذهب» كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويتمنى عدم إصابة أي لاعب خلال اللقاء مع حصد النتيجة الإيجابية التي يتقدم بها في ترتيب الدوري.
‏وخاض اللاعبون التدريب الأساسي تحت قيادة المدرب، قبل التوجه إلى دبي لإقامة المعسكر الإعدادي قبل المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
النصر
الوصل
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