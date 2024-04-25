«جودو الإمارات» الرابع بين «النخبة القارية»



أبوظبي (الاتحاد)



تألق لاعبو ولاعبات منتخب الجودو في البطولة الآسيوية للفردي، التي أقيمت في هونج كونج، بالحصاد الوفير الذي بلغ 4 ميداليات، منها ذهبية وفضيتان، وبرونزية، في مؤشر إيجابي مع تواصل العد التنازلي لانطلاق بطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، التي تقام للمرة الأولى على أرض الإمارات، من 19 إلى 24 مايو المقبل، في «مبادلة أرينا» أبوظبي.

وتوزعت ميداليات أبطالنا الذين سجلوا حضوراً إماراتياً قوياً بين نخبة نجوم القارة، عبر اللاعبة بشيرات خرودي التي حصدت الميدالية الذهبية في وزن 52 كلجم، وحصل ظافر كوسوفو على الميدالية الفضية في وزن 100 كلجم، وطلال شفيلي على الميدالية الفضية في وزن 81 كلجم، وعمر ماجومدوماروف على برونزية وزن فوق 100 كلج.

واحتل منتخبنا المركز الرابع في ترتيب البطولة من بين 36 دولة شاركت، بإجمالي 272 لاعباً ولاعبة، تنافسوا في سبعة أوزان رئيسية لكل فئة للجنسين، وتعتبر من أعرق البطولات في القارة الآسيوية والعالم وتقام منذ عام 1966.

وبارك محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، النتائج التي حققها منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية، وقال: «الحصول على هذه الميداليات الآسيوية يرفع سقف الطموحات في «مونديال الجودو» الذي يقام في أبوظبي للمرة الأولى، ونسعى في الحدث العالمي المقبل لأن تكون مشاركتنا الأفضل تاريخياً، بما يواكب الدعم اللامحدود الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة التي نستلهم منها السعي دائماً نحو التفوق ورفع راية الوطن خفاقة في أعلى منصات التتويج القارية والدولية».

وأكد ابن ثعلوب أن اتحاد الجودو، وضع خطة إعداد متكاملة انطلقت منذ فترة طويلة للغاية لإعداد منتخبنا الوطني، تتضمن المشاركة في أكبر وأهم البطولات في «الروزنامة» الدولية، إلى جانب معسكرات داخلية وخارجية، وشكلت البطولة الآسيوية محطة مهمة في برنامج الإعداد، على أن يتواصل العمل بجهود الجهازين الفني والإداري، من أجل رفع جاهزية المنتخب لأفضل مستوياته مع انطلاق منافسات بطولة العالم المقبلة، ومن ثم المشاركة في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.

على صعيد آخر، تتواصل حالياً الحملة الترويجية لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، عبر مختلف المنصات، وبمختلف اللغات، من أجل الوصول لعشاق هذه الرياضة الأولمبية داخل الدولة وخارجها، وسط إقبال لافت على شراء تذاكر البطولة التي طرحتها اللجنة المنظمة مؤخراً، وتتوفر عبر الموقع الإلكتروني «فيرجن ميجا ستورز»، عبر الرابط: https://bitly.ws/3h23x.

ويتوقع أن تشهد البطولة مشاركة قياسية لأكثر من 100 دولة، وتقام بمختلف الأوزان للرجال والسيدات من 19 إلى 23 مايو، على أن يكون الختام 24 مايو، مخصصاً لمنافسات الفرق المختلطة.