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الرياضة

طرح تذاكر مباريات منتخب أميركا للسلة في أبوظبي

طرح تذاكر مباريات منتخب أميركا للسلة في أبوظبي
25 ابريل 2024 13:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت مبيعات تذاكر مباريات منتخب أميركا لكرة السلة في أبوظبي، والمقررة من 15 إلى 17 يوليو في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وتشمل الفعالية 3 مباريات بين الولايات المتحدة وأستراليا وصربيا، وذلك في المحطة الدولية الأولى لمنتخب الأحلام، ضمن استعداداته لـ «أولمبياد باريس».
وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع اتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة لاستضافة المباريات للعام الثاني على التوالي في العاصمة الإماراتية.
ويلتقي المنتخب الأميركي نظيريه الأسترالي والصربي 15 و17 يوليو، فيما يتواجه المنتخبان الأسترالي والصربي 16 يوليو، وتقام المباريات في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي في «الاتحاد أرينا»، وتُبث مباشرة على قناة «فوكس سبورتس 1»، ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: ticketmaster.ae.
وقال جيم تولي، الرئيس التنفيذي لاتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة: «متحمسون للتعاون مجدداً مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، عقب الأصداء الإيجابية لتجربتنا الأولى في أبوظبي، خلال العام الماضي، التي كانت مُتميزة للغاية، ونلتقي صربيا وأستراليا، المصنفَين ضمن أفضل 5 منتخبات، ما يمنحنا فرصة خوض لقاءات قوية تدعم جاهزيتنا للألعاب الأولمبية، ونتطلع إلى انطلاق المباريات صيف 2024».
ورسخت أبوظبي مكانتها وجهة مفضلة للبطولات والفعاليات الرياضية العالمية، حيث استضافت بنجاح الأسبوع الدولي لكرة السلة 2023، ومباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ) منذ عام 2022.
وتشهد الفعالية سلسة من المباريات التي تدعم استعدادات منتخبي الولايات المتحدة للرجال والسيدات للبطولات الكبرى، بما في ذلك كأس العالم والألعاب الأولمبية.
وتم الإعلان سابقاً عن مواجهة قوية بين المنتخب الأميركي للرجال، ونظيره الكندي 10 يوليو في تي موبايل أرينا في لاس فيجاس، ويبدأ المنتخب الأميركي بعدها جولة تدريبية دولية في أبوظبي ولندن، حيث يواجه جنوب السودان 20 يوليو، وألمانيا، حامل لقب كأس العالم 22 يوليو في «أو2 أرينا» بلندن.
ويلتقي المنتخب الأميركي للسيدات ألمانيا 23 يوليو في لندن، مع ختام فعاليات مباريات المنتخب الأميركي لكرة السلة 2024.
ويخوض المنتخب الأميركي للرجال قبل مواجهة كندا معسكراً تدريبياً في لاس فيجاس، مركزه التدريبي الأساسي، ويتم توفير معلومات تفصيلية عن الفعاليات في وقت لاحق.
وتأهل المنتخب الأميركي رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن منطقة الأميركتين عبر كأس العالم لكرة السلة 2023، خلال سبتمبر الماضي، ويسعى للفوز بميداليته الذهبية الأولمبية الخامسة على التوالي، والسابعة عشرة في تاريخه.

 

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