«سماء» بطل الشوط الأول في الخيول العربية بالظفرة

أبوظبي (الاتحاد)



واصل نادي ليوا الرياضي سلسلة تنظيمه لسباقات الخيول العربية الأصيلة، مع ختام سباق الخيول السابع في منطقة الظفرة، في ميدان مدينة زايد، بمشاركة متميزة وقوية لأبناء المنطقة في السباق، وحضور جميل لملاك الخيول العربية الأصيلة.

ويعد السباق هو الختامي للموسم الحالي لنشاط سباقات الخيول العربية لنادي ليوا، والذي وضع عدة محطات مهمة تم تنظيمها للخيول العربية طوال موسمه الرياضي.

وجاءت المنافسة على مدار شوطين، حيث حقق في الشوط الأول 1400 متر الفوز «سماء الغربية» للمالك سهيل علي سالمين المزروعي، وحل ثانياً «شامخ» لسيف محمد فن المحيربي، وجاء ثالثاً «سفير» لأحمد محمد فن المحيربي، وفي الشوط الثاني 1200 متر حقق المركز الأول «اس» لطام لحميد علي المرر، وجاء ثانياً «صاروخ» لمحمد مبخوت المنصوري، وثالثاً «مكتوب» لعلي سهيل سالمين المزروعي.

وشهدت المنافسة عبر السباق السابع، والذي جاء أول سباق أيضاً يقام بعد شهر رمضان، مشاركة قوية وكبيرة تمثلت في حضور النخبة من الملاك أيضاً من منطقة الظفرة.

وكرم الفائزين في الختام، سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا.

من جهته، وجه سلطان المزروعي التهنئة لكل الفائزين بالمراكز الأولى في المنافسة، ومباركاً لهم الفوز في التحدي القوي، عبر شوطي السباق، وقال: «يواصل نادي ليوا تميزه في المنطقة، بتقديم هذه السباقات لعشاق الخيول العربية الأصيلة، وإعطائهم فرصة للمنافسة في أجواء مثالية في ميدان مدينة زايد، سعداء بما شاهدناه من إقبال ومشاركة وتفاعل مع السباق.