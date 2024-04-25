الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سماء» بطل الشوط الأول في الخيول العربية بالظفرة

«سماء» بطل الشوط الأول في الخيول العربية بالظفرة
25 ابريل 2024 16:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم 82 طناً من المساعدات في شمال غزة
سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد


واصل نادي ليوا الرياضي سلسلة تنظيمه لسباقات الخيول العربية الأصيلة، مع ختام سباق الخيول السابع في منطقة الظفرة، في ميدان مدينة زايد، بمشاركة متميزة وقوية لأبناء المنطقة في السباق، وحضور جميل لملاك الخيول العربية الأصيلة.
ويعد السباق هو الختامي للموسم الحالي لنشاط سباقات الخيول العربية لنادي ليوا، والذي وضع عدة محطات مهمة تم تنظيمها للخيول العربية طوال موسمه الرياضي.
وجاءت المنافسة على مدار شوطين، حيث حقق في الشوط الأول 1400 متر الفوز «سماء الغربية» للمالك سهيل علي سالمين المزروعي، وحل ثانياً «شامخ» لسيف محمد فن المحيربي، وجاء ثالثاً «سفير» لأحمد محمد فن المحيربي، وفي الشوط الثاني 1200 متر حقق المركز الأول «اس» لطام لحميد علي المرر، وجاء ثانياً «صاروخ» لمحمد مبخوت المنصوري، وثالثاً «مكتوب» لعلي سهيل سالمين المزروعي.
وشهدت المنافسة عبر السباق السابع، والذي جاء أول سباق أيضاً يقام بعد شهر رمضان، مشاركة قوية وكبيرة تمثلت في حضور النخبة من الملاك أيضاً من منطقة الظفرة.
وكرم الفائزين في الختام، سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا.
من جهته، وجه سلطان المزروعي التهنئة لكل الفائزين بالمراكز الأولى في المنافسة، ومباركاً لهم الفوز في التحدي القوي، عبر شوطي السباق، وقال: «يواصل نادي ليوا تميزه في المنطقة، بتقديم هذه السباقات لعشاق الخيول العربية الأصيلة، وإعطائهم فرصة للمنافسة في أجواء مثالية في ميدان مدينة زايد، سعداء بما شاهدناه من إقبال ومشاركة وتفاعل مع السباق.

الإمارات
أبوظبي
نادي ليوا الرياضي
الخيول العربية الأصيلة
الظفرة
آخر الأخبار
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
الأخبار العالمية
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 01:33
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تعترض صاروخاً ومسيَّرات حوثية في خليج عدن
اليوم 01:33
قوات أوكرانية متمركزة عند خط الجبهة في دونتسيك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء: المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ليست «حلاً سحرياً»
اليوم 01:33
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات البلدية في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يمدد ولاية المجالس المحلية للمرة الثالثة
اليوم 01:33
شاحنات محملة بالمساعدات تستعد لدخول غزة قادمة من مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
تشغيل آلية أممية خلال أيام لتوصيل الإغاثة إلى غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©