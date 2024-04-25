6 لاعبين يمثلون الإمارات في «مبارزة آسيا» بالفجيرة



علي معالي (دبي)



اختار الجهاز الفني لمنتخب المبارزة، بقيادة أسامة عادل 6 لاعبين، للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وتأتي ضمن تصفيات منطقة آسيا وأوقيانوسيا، والمقررة 27 و28 أبريل الجاري في ضيافة الإمارات، وتقام بمجمع الشيخ زايد بالفجيرة، ويشارك فيها 100 لاعب ولاعب من مختلف أرجاء «القارة الصفراء».

ويمثل منتخبنا عبدالله الحمادي «سلاح الايبيه»، وزينب الحوسني «سلاح الايبيه»، وفارس البلوشي «سلاح الفلوريه»، ونورا البريكي «سلاح الفلوريه»، وخليفة العبري «سلاح السابر»، ومهرة عبدالله «سلاح السابر».

عبر أسامة عادل مدرب منتخبنا الوطني عن تفاؤله بمستوى لاعبينا، وقال: «تشارك كل دولة بلاعب واحد في كل سلاح، على أن يتم تأهل لاعب في كل سلاح عن قارة آسيا لأولمبياد باريس، وصاحب المركز الأول يتأهل مباشرة، وهو ما يجعل المنافسات قوية بين جميع اللاعبين واللاعبات».