«الإمبراطور» يطيح «الملك» بفارق «نقطة»



علي معالي (دبي)



حقق الوصل مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالفوز على الشارقة 95- 94 في ربع نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، في المباراة التي جرت على صالة الوصل في زعبيل، ليضرب «الإمبراطور» موعداً في نصف النهائي مع النصر بصالة النصر بدبي.

وتغلب البطائح على الظفرة 89- 68، بصالة البطائح بالشارقة، ليلتقي بذلك مع شباب الأهلي في نصف النهائي الأحد المقبل.

في المباراة الأولى، نجح «الإمبراطور» في الإطاحة بـ «الملك» مبكراً، بعد أول مباراة في البطولة الغالية، بعد سباق كبير بين لاعبي الفريقين، حيث تقدم الوصل في الربعين الأول والرابع 27- 18,25- 24، وتفوق الشارقة في الربعين الثاني والثالث 26- 20,26- 23، وظلت المباراة سجالاً حتى اللحظات الأخيرة، لتنتهي بتقدم «الأصفر» بفارق نقطة، ليودع الشارقة ثانية بطولات الموسم، بعد أن حل في المركز الرابع في الدوري، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من حسن حاجي، ومحيي الدين خطاب، وعلي البناي، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وفي المباراة الثانية، تخطى البطائح فريق الظفرة 89- 68، وتفوق «الراقي» في الربعين الأول والثاني 29- 19,22- 7، و«الفارس» في الربعين الثالث والرابع 19- 18,23- 20، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من سالم الزعابي، عامر سيجري، وحمزة عباس، وراقبها الدولي حسين الشمري.