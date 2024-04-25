الأرقام القياسية تغيب عن «آسيوية القوى»



رضا سليم (دبي)



تواصلت منافسات بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمشاركة 1000 رياضي ورياضية منهم 502 لاعب ولاعبة، بواقع 287 لاعباً و215 لاعبة، علاوة على الأجهزة الإدارية، والفنية من 33 دولة، وذلك بمضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وإشراف الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى.

ودخلت المنافسات أجواء اليوم الثاني، وغابت الأرقام القياسية المتوقعة، في ظل المنافسة القوية بين الصين والهند وكوريا، إلا أن إقامة عدد من التصفيات كان وراء عدم ظهور أرقام جديدة، كون معظم اللاعبين ينتظرون النهائيات والصراع على الميداليات.

وأسفرت النتائج عن فوز قطر بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر رجال عبر حاتم الغازي مسجلاً 3.50.76 دقيقة، وهي الميدالية الذهبية الثانية لقطر، بعد ذهبية أحمد جبرين في رمي القرص، فيما جاء الهندي بريان في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية مسجلاً 3.50.85 دقيقة، وحصل العراقي مصطفى محسن حزام على الميدالية البرونزية بزمن 3.51.76 دقيقة.

وتصدر الأوزبكي جوش نوذا مسابقة الوثب الثلاثي وحصل على الميدالية الذهبية مسجلاً 13.32 متر، فيما حصل السريلانكي هيراس نسمكا على الميدالية الفضية مسجلاً 13.01 متر، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الكوري سيتج جونك مسجلاً 12.76 متر.

وتصدرت الصين المراكز الأولى في سباق 1000 متر مشي للسيدات عن طريق لينج يانج التي حصدت الميدالية الذهبية مسجلة 47.22.63 دقيقة، وحصلت مواطنتها زوما بيما على الميدالية الفضية مسجلة 47.36.47 دقيقة، وذهبت البرونزية إلى الهندية أرتي مسجلة 47.45.51 دقيقة.

وفاز الكوري سيهون بارك بالميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة للرجال مسجلاً 19.23 متر، وجاءت الهند في المركزين الثاني والثالث عبر أنوراش سنج الذي فاز بالميدالية الفضية مسجلاً 19.23متر، والذي تساوى مع الأول، إلا أنه فقد الذهبية بعدد المحاولات، وحصل مواطنه سيدارت شواردي على الميدالية البرونزية مسجلاً 19.02 متر.

وأحرزت الصينية بينج يانجي هان الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص للسيدات مسجلة 56.35 متر، وجاءت الهندية أمانات كمبوش في المركز الثاني والميدالية الفضية، مسجلة 50.45 متر، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الصينية مانج جوان مسجلة 50.13 متر.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد لألعاب القوى، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن سعادته بالنجاحات التي حققتها ضربة البداية للبطولة، والتي تشهد مشاركة عدد قياسية من لاعبي ولاعبات آسيا، لتجعل البطولة التي تقام في الإمارات للمرة الأولى استثنائية بكل المقاييس، مرحباً بكل الرياضيين على أرض الإمارات.

وأضاف: «نأمل أن تسهم البطولة في بناء جيل قوي من الشباب يحمل على عاتقه طموحات بلدانهم بالوصول بألعاب القوى الآسيوية إلى أعلى المستويات التنافسية، كما أن الحدث فرصة لجميع المشاركين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المسابقات بالحدث، والاستفادة بهذا المحك القوي، ونشكر الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى وعلى رأسه اللواء حمد الدحلان لمنحنا شرف تنظيم البطولة وقبلها بطولة نصف ماراثون آسيا، كما نشكر جميع المشاركين من لاعبين ولاعبات والأجهزة الفنية والإدارية ورؤساء الوفود».