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«تحدي سلة الإمارات» الطريق إلى نيويورك

«تحدي سلة الإمارات» الطريق إلى نيويورك
25 ابريل 2024 17:24

 
دبي (الاتحاد)

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تترقب بطولة «ريد بُل هاف كورت» تتويج الفريق الفائز على صعيد الدولة، في النهائي الوطني الذي يقام يوم السبت في ذا بيتش، جي بي آر، دبي، وذلك بعد سلسلة التصفيات التي امتدّت على أكثر من أربعة أسابيع في مواقع مختلفة من الدولة، وشهدت منافسات محتدمة في كرة السلة المصغّرة أو «ستريت بول»، بمشاركة أكثر من 140 فريقاً.
يشهد النهائي الوطني مشاركة أفضل 16 فريقاً تأهّلت من التصفيات، وتنافست في إطار نظام المواجهات الثلاثية في كرة السلة، وتنتهي إلى تتويج فريقَين فائزَين لدى الرجال والسيدات يمثّلان الإمارات في النهائيات العالمية للحدث في نيويورك، بالولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر المقبل، حيث يتواجد أبطال فرق دولية من أكثر من 21 بلداً من ضمنها الإمارات، بهدف الفوز وخطف اللقب الأسمى للمنافسات العالمية.
ويتوقّع أن يشهد النهائي الوطني في ذا بيتش، جي بي آر، دبي إقبالاً واسعاً من محبي كرة الشارع لمتابعة المنافسات السريعة والحماسية التي تنتهي إلى الكشف عن هوية الأبطال الوطنيين.

الإمارات
أبوظبي
كرة السلة
نيويورك
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