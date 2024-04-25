وبدأت الانتقادات.. صلاح «ظِل نفسه» في ليفربول!



ليفربول (أ ف ب)



بعدما حقق نتائج متميّزة خلال غياب عدد من أساسييه لأسباب متنوّعة، تراجعت حظوظ ليفربول بإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الأخير لمدرّبه الألماني يورجن كلوب، ما دفع إلى التشكيك بتعطّش بعض اللاعبين بالصعود إلى المنصات.

تأثر ليفربول خلال الموسم لغياب المصري محمد صلاح المشارك في كأس أفريقيا، ثم الإصابة التي أبعدت أيضاً ترينت ألكسندر-أرنولد، الإسباني تياجو ألكانتارا، المجري دومينيك سوبوسلاي والبرتغالي ديوجو جوتا.

بقي فريق كلوب منافساً جدياً على اللقب رغم وجوه يافعة ضخّها في التشكيلة، بيد أن أحجار الدومينو بدأت بالسقوط مع إقصائه من ربع نهائي الكأس على يد مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ثم خسارته الكبيرة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي (0-3) في ذهاب ربع نهائي «يوروبا ليج»، وصولاً إلى سقوطه الموجع أمام كريستال بالاس (0-1) في الدوري.

ودّع «الريدز» البطولة القارية رغم فوزه 1-0 إياباً، وتقلّصت حظوظه بشكل كبير بتحقيق لقب «البرميرليج»، مع خسارته أمام إيفرتون 0-2 في دربي ميرسيسايد.

وتساءل القائد الهولندي فيرجل فان دايك، بعد الخسارة عن رغبة بعض زملائه بتحقيق اللقب قبل أربع مراحل على ختام البطولة وابتعاده بفارق ثلاث نقاطٍ عن أرسنال المتصدر، مع أرجحية أن يتجاوزه السيتي الثالث المتخلف عنه بنقطة، والذي خاض مباراتين أقل.

سأل فان دايك «هل يريدون الفوز حقاً؟»، مضيفاً «الأمر محبطٌ بأكثر من جهة، على الجميع النظر في المرآة ورؤية مستواهم والتفكير في إذا ما كانوا قدموا أفضل ما لديهم».

وتابع في حديث مع «سكاي سبورتس»: «إنها خسارة قاسية، ومن المفترض أن نقدّم أداءً أفضل أمام فريق قريب من المراكز المهددة بالهبوط».

وأردف اللاعب الذي انتقل إلى ليفربول عام 2018 «إذا لعبت كما فعلت اليوم (الأربعاء) فليس لدينا أي فرصة للتفكير بأننا في سباق اللقب».

منذ إصابته مع منتخب مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن كأس الأمم الإفريقية وسفره إلى ليفربول للعلاج، شارك صلاح في 13 مباراة ضمن جميع المسابقات، اكتفى خلالها بتسجيل 6 أهداف بالإضافة إلى صناعته 4 تمريرات حاسمة، من بينها ثلاث في مباراةٍ واحدة.

لكن المهاجم الأبرز في صفوف «ريدز» مطالبٌ بالمزيد خاصةً في المباريات الحاسمة، إذ فشل بترك بصمةٍ في المباريات الثلاث التي خسرها فريقه أمام أتالانتا وبالاس وإيفرتون.

اعتبر مدافع ليفربول السابق جايمي كاراجر أن صلاح ظهر كأنه «ظِل نفسه، خاصة بعد الإصابة»، مضيفاً لـ«سكاي سبورتس»: «إنه أحد أساطير ليفربول، نجم، أحد أفضل اللاعبين، لكن مستواه كان ضعيفاً للغاية في الفترة الأخيرة».

وأردف محلّل القناة الإنجليزية «أعتقد أن هناك سؤالاً حقيقياً مع المدرب الجديد القادم يتعلق بما يحمله المستقبل لصلاح مع تبقّي عام واحد فقط في عقده».

ولم يكن صلاح اللاعب الوحيد الذي تعرّض لانتقادات، بل انسحب الأمر على زميله المهاجم الأوروجوياني داروين نويينز، إذ قال كاراجر «(نونييز) يُقدّم كل شيء، يركض، يثير المتاعب، يُسجّل ويصنع الأهداف، لكن بعد عامين، وفي الوقت الذي نافس فيه ليفربول على اللقب هذا الموسم وفي هذه المباريات الكبيرة، تريده أن تُسجّل في أولد ترافورد وجوديسون بارك وأتالانتا».

وتابع «هذا ليس أكتوبر أو نوفمبر، هذا هو العمل نهاية السباق على اللقب».

واعتقد كاراجر أن بعد عامين منذ انتقال الأوروجوياني إلى ليفربول «رأينا ما هو عليه، يُمكنه أن يثير المشاكل وغير ثابت في إنهاء الهجمات وهذا ليس كافياً للفوز ببطولات كُبرى، لذلك أعتقد أن هناك قراراً كبيراً يجب أن يُتخذ حوله».

بعد الخسارة أمام إيفرتون، قدّم كلوب الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم قبل عامين على انتهاء عقده، اعتذاره للجمهور قائلاً «أشعر حقا بالناس، أنا آسف لذلك، أخبرني الناس من قبل عن رقمي القياسي في الديربي، إنه شعور مختلف (الخسارة)».

وأضاف «لم يعد بإمكاننا تغيير الأمر، علينا أن نتعافى. يُمكنك أن تتخيل أن التحدّي الآن هو ذهني وجسديّ».

واعتبر المدرب الذي أعاد لقب الدوري (2019-2020) إلى خزائن ليفربول للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً أن أسباب تراجع الفريق تعود إلى «اللاعبين الذين لعبوا جميع المباريات وليسوا بأفضل أحوالهم، لكن هذا الأمر ينسحب على الفرق الأخرى أيضاً ولا أريد أن أتخذ من الأمر عذراً»، مشيراً أيضاً إلى مشكلة الإصابات.