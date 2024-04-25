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الرياضة

«رياضة بلا حدود».. في الشهامة ومصفح وربدان

«رياضة بلا حدود».. في الشهامة ومصفح وربدان
26 ابريل 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت عنوان «رياضة بلا حدود»، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، فعاليات في الشهامة، ومصفح، وربدان استهدفت تعزيز الصحة البدنية والنفسية لأفراد المجتمع، بجعل الرياضة أسلوب حياة.
تضمنت الفعاليات «سباق الباهية للجري» وأقيم بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومجالس أبوظبي، ومجلس الهواشم، ومركز «تجميل» الطبي، وبرنامجاً رياضياً في ملاعب بلدية مصفح، نظمت بالتعاون مع مدينة إيكاد العمالية، ومستشفى LLH، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومستشفى الرحبة، و«الأسبوع الرياضي» وأقيم في حديقة ربدان، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، بهدف تعزيز التواصل بين مختلف الشرائح والفئات العمرية من أفراد المجتمع والتفاعل معهم، ورفع نسبة الوعي الرياضي لديهم.

بلدية أبوظبي
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