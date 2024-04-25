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الرياضة

بث «دوري أبوظبي للسباقات الذاتية» عبر الواقع الافتراضي

بث «دوري أبوظبي للسباقات الذاتية» عبر الواقع الافتراضي
25 ابريل 2024 21:09

 
أبوظبي (وام)

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أعلنت «أسباير» الجهة المنظمة لدوري أبوظبي للسباقات الذاتية عن بث منافسات النسخة الأولى من الحدث بعد غد بمشاركة 8 فرق عالمية، على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، عبر تقنية الواقع الافتراضي.
وأكدت «أسباير» في بيان لها اليوم أنها ستوفر هذه المبادرة بالشراكة مع شركة «فوكال بوينت في آر» المتخصصة في البث بتقنيات الواقع الافتراضي، مما يضع معياراً جديداً قبل تبني تقنيات هذا الواقع من قبل الفورمولا-1 والفورمولا إي لاحقاً.
وتتجاوز تجربة الواقع الافتراضي من دوري أبوظبي للسباقات الذاتية مجرد كونها نقلاً للمشاهد من جانب المضمار، حيث تتيح للمشاهدين فرصة الانغماس الكامل في عالم السباقات باستخدام تقنية الفيديو الغامرة عالية الدقة، ومنخفضة التأخير، وستنقل تجربة المشاهدين إلى قلب الحدث.
وتتيح التجربة عرض تمثيل حي ثلاثي الأبعاد لحلبة ياس مباشرة للمشاهدين من مواقع تواجدهم، كما تمكن المشجعين من استحضار مسار السباق إلى أي مكان في مواقع تواجدهم في المنزل أو أي مكان آخر، مع المزامنة التلقائية مع البث المباشر لتوفير تحديثات افتراضية للفعاليات بشكل فوري كما تحدث في السباق.
وتعمل أيضاً على توفير البيانات المتخصصة للسباق وجميع القياسات المترية المهمة مباشرة، مثل سرعة السيارة، وحرارة الإطارات وضغط المكابح، والتي يتم عرضها جميعها لهم بشكل مباشر وفي أماكن تواجدهم.
وتوفر هذه التقنية أيضا مشاهد مرئية عالية الدقة مع الحد الأدنى من التأخير في البث، وستعمل على استنساخ تجربة الجلوس داخل سيارة سباق ذاتية، مما يوفر تجربة مثيرة بشكل حقيقي، كما ستتاح الفرصة للحضور لتجربة سباق الواقع الافتراضي، حيث تصل إليهم صور الفيديو بشكل أسرع من أصوات السيارات.
وصمم الدوري من قبل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، «الهيئة الرائدة الأم لأسباير»، وقد تم تصميمه بفضل مجهودات من قبل مجموعة من المهندسين والعلماء والمبرمجين، مما جعله سباقاً يستند إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويعززها، ويقدم عرضا عالميا في التقنيات الذاتية والمستقلة.

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