«أدنوك للمحترفين» يحتفي بـ«الزعيم» في «الجولة 21»

معتصم عبدالله (دبي)

يواصل قطار «دوري أدنوك للمحترفين» رحلته المثيرة إلى «محطة الختام»، بانطلاق «الجولة 21»، التي تحتفل بعودة العين «ممثل دورينا» للسباق المحلي، بعد تأجيل مباراتيه في آخر جولتين أمام الإمارات والوصل على التوالي، في ظل مشاركته القارية الناجحة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، وانتزاعه بطاقة التأهل إلى «النهائي الرابع» في تاريخه، على حساب الهلال السعودي 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقام مباريات «الجولة 21» على مدار يومين، حيث تنطلق الليلة، بمواجهات النصر واتحاد كلباء، بني ياس وحتا، الإمارات والوحدة، وقمة الوصل والجزيرة، وتتواصل الإثارة غداً بثلاث مباريات، يلتقي فيها عجمان وخورفكان، الشارقة والبطائح، فيما يستقبل العين ضيفه شباب الأهلي، في «قمة الختام» على استاد هزاع بن زايد.

وتتجه الأنظار في اليوم الأول، إلى «استاد زعبيل»، الذي يحتضن المواجهة المنتظرة بين الوصل «المتصدر» برصيد 51 نقطة، أمام ضيفه الجزيرة «الثامن»، وله 23 نقطة، حيث ينشد «الأصفر» مدفوعاً بمساندة جماهيره قطع خطوة جديدة في الطريق نحو استعادة «اللقب الغائب»، منذ آخر تتويج موسم 2006- 2007، متسلحاً بأفضلية عدم الخسارة في مبارياته الـ 19 في الدوري، وسلسلة انتصاراته المتتالية، في آخر 9 مباريات على التوالي، منذ آخر تعادل أمام الوحدة 2-2 في «الجولة 10».

في المقابل، أكمل الجزيرة بتعادله أمام الشارقة 1-1 في الجولة الماضية «السلسلة الأطول»، بعدم الفوز في تاريخ مشاركاته في «دوري المحترفين»، على مدار 7 مباريات على التوالي، ويعول «فخر أبوظبي» على أفضليته التاريخية في المواجهات المباشرة أمام «الإمبراطور» في «دوري المحترفين» برصيد 18 انتصاراً، مقابل الخسارة في 6 لقاءات، والتعادل في 5 من أصل 29 مباراة. ويملك مدربا الوصل والجزيرة العديد من الحلول على صعيد تشكيلة الفريقين، حيث يبرز في صفوف «أصحاب الأرض» النجم فابيو ليما «هداف الأصفر» في الدوري، خلال الموسم الحالي برصيد 13 هدفاً، فيما تعول جماهير الجزيرة على عودة «الهداف التاريخي» علي مبخوت، بعد مشاركته بديلاً في مباراة الجولة الماضية أمام الشارقة 1-1.

وعلى استاد آل مكتوم، بنادي النصر يحتفل «العميد» بخوض مباراته رقم 900 في حقبة الاحتراف على صعيد كل البطولات المحلية والآسيوية والخليجية منذ بداية موسم 2008- 2009، في مواجهة ضيفه اتحاد كلباء، ويحتل «الأزرق» المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 34 نقطة، مقابل 20 نقطة لضيفه «النمور» التاسع.

ويمر «العميد» بقيادة مدربه الهولندي شرودر بأفضل حالاته، بحصد الفوز في آخر 4 مباريات على التوالي، حيث يقف «الأزرق» على بُعد انتصارين من معادلة أطول سلسلة انتصارات، خلال مشواره في «دوري المحترفين» موسم 2017- 2018 بست مباريات، في الوقت الذي خسر فيه «النمور» مباراته العاشرة في الموسم أمام شباب الأهلي 1-4 في الجولة الماضية، ليبقى على مسافة مباراة من معادلة رصيد الخسارة في الموسم الماضي في 11 مباراة.

ويستقبل بني ياس المتراجع إلى المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، ضيفه حتا «الأخير»، وله 6 نقاط، على ملعب «السماوي» في الشامخة.



«الثنائية» هدف «الأصفر»

بعد فوزه ذهاباً 2-4، يتطلع الوصل إلى حصد «الثنائية»، ذهاباً وإياباً، أمام الجزيرة، خلال موسم واحد في «دوري المحترفين» للمرة الأولى، فضلاً عن أن «الإمبراطور» لم يسبق له الفوز في مباراتين على التوالي أمام «فخر أبوظبي» في المسابقة.



«الحمراء» تهدد «النمور»

يفقد اتحاد كلباء جهود مدافعه سالم راشد في مواجهة مضيفه النصر، بعد طرده بالبطاقة الحمراء، في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة 1-4، وهي «الحمراء السابعة» في سجل «النمور» خلال الموسم الحالي، ليكون أكثر فريق تعرض لاعبوه للطرد.



«الخبرة» سلاح «السماوي»

أكد السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب بني ياس على أهمية «خبرات» لاعبيه في المواجهة أمام حتا، وقال: «علينا أن نلعب بهدوء، وانتظر من لاعبي فريقي، خاصة أصحاب الخبرة قيادة الفريق إلى حصد النقاط الثلاث، وتجنب الأخطاء الفردية».