الإمارات تُحلق في صدارة «خليجية الشباب» بـ 185 ميدالية

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الإمارات تأكيد تفوقها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار«خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بحصد 17 ميدالية جديدة، ضمن منافسات اليوم الثامن، جاءت عن طريق منتخب الملاكمة الذي فاز بـ 6 ذهبيات من إجمالي 9 أوزان، و4 فضيات، و7 برونزيات.

وعززت الإمارات صدارتها في جدول ترتيب الميداليات، بمجموع 185 ميدالية منها، 64 ذهبية، و65 فضية، و56 برونزية، باحتساب حصاد لاعبي ولاعبات منتخبنا في الألعاب البارالمبية «30 ميدالية».

ورفعت السعودية رصيد «الوصافة» إلى 61 ميدالية، بعد حصد 4 ميداليات في الملاكمة، موزعة بين «28 ذهبية، و21 فضية، و12 برونزية»، وعززت الكويت المركز الثالث بفوزها بـ4 ميداليات في الملاكمة أيضاً، وزادت رصيدها إلى 61 ميدالية «15 ذهبية، و24 فضية و22 برونزية»، وحافظت عُمان على المركز الرابع بـ39 ميدالية «15 ذهبية، و10 فضيات، و14 برونزية»، والبحرين الخامس بـ 35 ميدالية «9 ذهبيات، و10 فضيات، و16 برونزية»، وقطر السادس بـ 25 ميدالية «10 ذهبيات، و6 فضيات و9 برونزيات».

وتشهد الدورة اليوم انطلاق منافسات القوس والسهم وزوجي الطاولة والرياضات الإلكترونية والجولف.

حصدت الإمارات، «نصيب الأسد» في الملاكمة، التي اختتمت في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، بعدما حقق المنتخب 17 ميدالية، محتلاً صدارة الترتيب النهائي، وفاز المنتخب بـ6 ميداليات ذهبية من إجمالي 9 أوزان، و4 فضيات و7 برونزيات.

وحل المنتخب السعودي في المركز الثاني، بحصوله على ذهبيتين وفضيتين، وجاء الكويت ثالثاً برصيد ذهبية، و3 فضيات، وجاء رابعاً قطر برصيد ميداليتين برونزيتين.

وحصد منتخب قطر للفروسية الميدالية الذهبية في قفز الحواجز، ونالت السعودية الفضية، وحصل منتخبنا على البرونزية.

وحسم منتخب السعودية الميدالية الذهبية في كرة اليد، قبل النهاية بجولة، بعد فوزه على الكويت 32-22، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط بالعلامة الكاملة في 4 مباريات، ويتبقى له المواجهة الأخيرة أمام قطر اليوم، فيما تجمد رصيد الكويت عند النقطة السادسة، إلا أنه الأقرب للحصول على الفضية، لفوزه في 3 مباريات، ويتبقى له مواجهة مع الإمارات في الجولة الأخيرة، وحصل السعودي فاضل الرمضان على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.

ونجح عُمان في حصد الفوز الثاني له في البطولة، بعدما تغلب على قطر 30-29 في الثواني الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ظل «العنابي» من دون فوز حتى الآن، وحصل العُماني وهاج البلوشي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.



منتخبنا يكسب عُمان في «فرق الطاولة»

تنطلق مسابقة الزوجي في كرة الطاولة للشباب والشابات اليوم، في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، والانطلاقة لمباريات فئة الشباب في الرابعة والنصف بمواجهة الزوجي الكويتي براك التوره، وطلال البدر مع الزوجي القطري رواد الناصر، ويوسف عبد الله، ويصعد الفائز منهما إلى الدور التالي، للقاء الزوجي العُماني علي الرواحي، وناصر الزعابي.

ويتأهل الفائز إلى المربع الذهبي، للقاء الفائز من مواجهة الزوجي الإماراتي يوسف الحواي، وأحمد المسيبي مع الزوجي البحريني محمد العالي وعلي محمد، بينما يلتقي الزوجي الإماراتي الثاني علي الحواي، وعبد الله الحواي مع الزوجي الكويتي خالد الدبوس، وحسين محمد، ويتأهل الفائز إلى المربع الذهبي، للقاء الفائز من مواجهة الزوجي البحريني حسين بوصفوان، وماجد أسامة مع الزوجي القطري سلطان الكواري، وأحمد قرني، وتقام مباراة النهائي في السابعة والنصف مساء اليوم.

وتنطلق مباريات مسابقة الزوجي لفئة الشابات عصر اليوم، بمواجهة الزوجي الإماراتي رحمة الخزيمي، وهند يعاقيب مع الزوجي البحريني دانا الخياط وريان راشد، ويصعد الفائز إلى المربع الذهبي للقاء الزوجي الكويتي ريان العيدان ومريم الحلواجي، فيما يلتقي الزوجي البحريني فاطمة العالي، وكندة محمود مع الزوجي الكويتي جني العيدان، وخديجة الحلواجي، ويتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي للقاء الفائز من مواجهة الزوجي الإماراتي حصة النمر، ومريم يعاقيب مع الزوجي العماني تاليا الرواحي وسلمى الناصري، على أن تقام مباراة النهائي اليوم.



عبدالله الهاشمي: طموحنا المراكز الأولى

تنطلق صباح اليوم بطولة الجولف، وتستمر إلى الأحد المقبل، بمشاركة 5 منتخبات هي الإمارات، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت. وخاضت جميع المنتخبات تدريباتها على ملعب نادي أبوظبي للجولف مستضيف منافسات البطولة التي يتنافس على ألقابها، على المستويين الفرقي والفردي أكثر من 30 لاعباً ولاعبة.

وأكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، اكتمال متطلبات إقامة المنافسات على المستويين التنظيمي والفني .

وقال اللواء الهاشمي: «ندرك جيداً قيمة إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وطموحنا المنافسة على المراكز الأولى في الفردي والفرقي، لثقتنا بالقدرات المتميزة للاعبي ولاعبات المنتخب في هذا المحفل الخليجي، وعملنا يتركز على بناء أجيال قادرة على التنافسية من أجل مستقبل أفضل لرياضة الجولف وسط استراتيجية هادفة».



البلياردو.. عينه على «المعدن الأصفر»

يستهل منتخبنا اليوم، منافسات بطولة البلياردو، على صالة نادي أيزون في دبي، بمشاركة الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان. وتدشن مسابقة الفردي 8 كرات المنافسات اليوم، وتقام مسابقة الفردي 9 كرات غداً، على أن تقام منافسات الزوجي يوم الأحد. ويضم المنتخب 4 لاعبين هم، محمد الجسمي «20 عاماً»، ومحمد الحمادي «19 عاماً»، وعبد الله الحمادي «17 عاماً»، وسالم النعيمي «12 عاماً» الذي ينتظره مستقبل كبير، نظراً لصغر سنه. ويشارك من كل دولة لاعبان أساسيان، علاوة على الاحتياط، من عمر تحت 21 سنة.

وأكد عيسى حسن البلوشي، مدرب منتخبنا الوطني، جاهزية اللاعبين الذين خضعوا لتدريبات مكثفة، بواقع حصة يومياً، تحت إشرافه ومساعده قائد المنتخب الأول عمران سالم.

وعن محتوى برنامج الإعداد، قال البلوشي: «استعداداتنا تمثلت في معسكر إعداد داخلي بدأ من 18 أبريل الجاري، كما شارك اللاعبون في العديد من البطولات العربية والخليجية والإقليمية والدولية، من ضمنها بطولتان في تايوان والنمسا».



51 لاعباً يتنافسون في «القوس والسهم»

تنطلق اليوم، منافسات القوس والسهم بمشاركة 51 لاعباً ولاعبة يمثلون 4 منتخبات، هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت. ويمثل الإمارات 28 لاعباً ولاعبة، تحت 15 سنة، وتحت 18 للذكور والإناث، في الفردي والفرق والمختلط في لعبتي القوس المركب، والقوس المحدب «الأولمبي». وأكد عادل الحمادي رئيس اللجنة الفنية، أن الاجتماع الفني يحدد الفئات النهائية للمسابقات. لأن هناك 20 فئة، إلا أنه يتم تحديد المسابقات بناء على عدد المشاركين، وهناك فئات لن يشارك فيها سوى منتخب الإمارات، وبالتالي سيتم إلغاء هذه الفئة، ومن المتوقع أن تصل إلى 13 فئة. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للدورة خاطبت المشاركين بضرورة مشاركة حكم مرافق لكل بعثة، ولدينا 15 حكماً، بالإضافة إلى حكم دولي، ورئيس لجنة الحكام، ويترأس اللجنة شيخة الخاطري، وهي أول حكمة مواطنة تحصل على الشارة القارية.



سعيد الطاهر: حظوظنا قوية في «الذهب»

تنطلق اليوم، منافسات الرياضات الإلكترونية، ضمن «خليجية الشباب»، ويتضمن برنامج اليوم الأول إقامة 6 مباريات، تجمع الأولى الإمارات وقطر، بداية من الساعة الرابعة مساء، تليها مباراة السعودية والكويت، ويلتقي في المباراة الثالثة الإمارات والكويت، ثم قطر والسعودية.

وتجمع المباراة الخامسة الإمارات والسعودية، قبل أن تختتم منافسات اليوم الأول بمواجهة الكويت وقطر، وتختتم المنافسات غداً، بإقامة المباراة الترتيبية، ونصف النهائي والنهائي.

أكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن المنافسات تشمل مسابقة كرة القدم الإلكترونية، وأشار إلى أن منتخبنا انتظم في معسكر داخلي بدبي لمدة أسبوع، خاض خلاله عدداً من المباريات الودية، استعداداً للدورة، تحت إشراف المدرب الوطني سيف السويدي.



البحرين يتقدم «الطائرة»

فاز منتخب البحرين للطائرة على منتخبنا 3-2، في الجولة الرابعة قبل الأخيرة، وجاءت نتائج الأشواط 25-22، و29-31، و25-23، و21-25، و15-9 لمصلحة البحرين.

وعزز البحرين صدارته على قمة الترتيب، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط من 4 انتصارات، في حين حصل منتخبنا على نقطة، وبقي في المركز الرابع بـ6 نقاط، وودع أمله الأخير في الوصول إلى منصة التتويج، ويحتل السعودية المركز الثاني، بعدما وصل إلى 3 انتصارات و10 نقاط، بفوزه على عُمان في الجولة الرابعة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط 25-14، و25-15 و25-19، ليبقى عُمان في المركز السادس الأخير من دون أي انتصار أو نقاط.

وشهدت الجولة نفسها، فوز الكويت على قطر 3-1 (25-23 و25-22 و20-25 و25-22)، ووصل الكويت إلى 3 انتصارات و5 نقاط، وحافظ على الثالث، بينما بقي قطر في المركز الخامس بانتصار و3 نقاط.