«الغارية» تحصد ناموس الثنايا الأبكار في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

حصدت هجن الشيحانية كأس وبندقية الأبكار والجعدان خلال منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقام في ميدان الوثبة بأبوظبي.

وأقيمت أمس، منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 22 شوطاً، لمسافة 8 كلم في أرضية الميدان الغربي بالوثبة، حيث أقيمت في الفترة الصباحية 14 شوطاً، سيطرت خلالها هجن الرئاسة على أغلب الأشواط وحصدت الناموس في 8 أشواط، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة في الفترة الصباحية.

وتابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، المنافسات خلال الفترة المسائية.

وأهدت «الغارية» هجن الشيحانية بإشراف المضمر جار الله عقيل المري كأس الأبكار في الشوط المفتوح، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12:03:07 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «شواهين» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت 12:06:05 دقيقة، وحلت ثالثة «الراهي» لهجن الرئاسة مع المضمر سعيد مظفر العامري بتوقيت 12:12:04 دقيقة.

وفي الشوط الثاني توج «إدخان» لهجن الشيحانية بإشراف المضمر محمد خالد العطية ببندقية الجعدان المفتوح لسن الثنايا، وقطع مسافة الشوط في 12:04:04 دقيقة.

وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مضمر هجن الشيحانية برمزي الثنايا.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز «اعتماد» لهجن الرئاسة مع المضمر سعيد مظفر العامري بناموس ولقب الشوط الثالث للثنايا الأبكار المحليات، وقطعت مسافة الشوط في 12:33:04 دقيقة، وعادت هجن الشيحانية لتحصد لقب 3 أشواط متتالية عن طريق «شامان» و«أسياد» و«سياف» بقيادة المضمر جار الله عقيل المري، في أشواط القعدان والأبكار المحليات.

وشهد الشوط السابع للأبكار المحليات فوز «مطفية» لهجن الرئاسة بالمركز الأول مع المضمر صالح بالعرج المري بتوقيت 12:33:00 دقيقة، واختتمت أشواط الثنايا بتتويج «أتعاب» هجن الشيحانية بلقب الشوط الثامن بتوقيت قدره 12:28:06 دقيقة.

وحصد شعار الرئاسة ألقاب 8 ألقاب من الـ 14شوطاً التي أقيمت في الفترة الصباحية لهجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الثنايا لمسافة 8 كم بالميدان الغربي، بينما نال شعار الشيحانية المركز الثاني بـ 4 ألقاب، وكسبت هجن العاصفة لقبين،

وحصلت «المزن»، لهجن الشيحانية مع المضمر جابر سالم فاران المري، على ناموس الشوط الأول خلال 12:13:4 دقيقة، وخطف «شاهين» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون، ناموس الشوط الثاني، في 12:27:9 دقيقة، وفاز شعار الشيحانية في الشوط الثالث، بثاني الألقاب مع «توجيه» بقيادة المضمر سالم فاران المري خلال 12:19:9 دقيقة، وواصل نفس الشعار وحصل على اللقب الثالث مع «مذخور» المضمر فاران محمد قريع المري، خلال 12:36:2 دقيقة.

وكسبت هجن العاصفة أول ألقابها، عبر «الشاهينية» والمضمر غياث الهلالي، في 12:29:0 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة للمشهد من جديد وحصلت على اللقبين الثاني والثالث في الشوط السادس والسابع مع «الطايفة» والمضمر صالح سعيد بالعرج المري، خلال 12:20:9 دقيقة، و«شاهين» والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في 12:23:5 دقيقة.

وعادت هجن العاصفة وحصدت لقبها الثاني مع «الشاهينية» والمضمر غياث الهلالي في ثامن الأشواط، خلال 12:29:6 دقيقة، وتصدرت الشوط الثامن «روعة» لهجن الشيحانية مع المضمر جابر سالم بن فاران المري، في 12:27:6 دقيقة.

تفوق «رئاسي»

نجحت هجن الرئاسة في حصد الأشواط من التاسع وحتى الرابع عشر توالياً في الفترة الصباحية محققة 8 ألقاب، وانتزع «الشبابي» الناموس مع المضمر صالح سعيد بالعرج المري تاسع أشواط الفترة الصباحية خلال 12:30:3 دقيقة، وفي الشوط العاشر كان الموعد مع «فجر» ونفس المضمر ناموس، في 12:24:0 دقيقة، وفي الشوط 11 «فاز (مشقي) مع المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي في 12:29:2، وفي الشوط 12 فازت» (منحاف) مع المضمر صالح سعيد بالعرج المري خلال 12:23:7 دقيقة، وختام الأشواط ذهب الناموس إلى (شاهين) مع نفس المضمر في 12:32:8 دقيقة».



موعد مع الحول والزمول

تتجه الأنظار اليوم نحو أشواط سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، في اليوم قبل الأخير من المهرجان، وبالتحديد نحو الشوط المخصص لسيف صاحب السمو رئيس الدولة، وجائزته المالية 5 ملايين درهم وهو أقوى أشواط المهرجان لمنافسات أبناء القبائل، بينما تقام 7 أشواط أخرى للرموز للحول والزمول المحليات والمهجنات وفئة الإنتاج، حيث تتوزع الرموز ما بين سيوف وبنادق في أغلى أشواط المهرجان.



«الرئاسة» تتألق بـ«8 ألقاب» في «الفترة الصباحية»

حصد شعار الرئاسة 8 ألقاب من 14 شوطاً التي أقيمت في الفترة الصباحية لهجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الثنايا لمسافة 8 كم، بينما نال شعار الشيحانية المركز الثاني بـ4 ألقاب، وكسبت هجن العاصفة لقبين.

وحصلت «المزن»، لهجن الشيحانية مع المضمر جابر سالم فاران المري، على ناموس الشوط الأول خلال 12:13:4 دقيقة، وخطف «شاهين» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون، ناموس الشوط الثاني، في 12:27:9 دقيقة، وفاز شعار الشيحانية في الشوط الثالث، بثاني الألقاب مع «توجيه» بقيادة المضمر سالم فاران المري خلال 12:19:9 دقيقة، وواصل نفس الشعار، وحصل على اللقب الثالث مع «مذخور» المضمر فاران محمد قريع المري، خلال 12:36:2 دقيقة.

وكسبت هجن العاصفة أول ألقابها، عبر «الشاهينية» والمضمر غياث الهلالي، في 12:29:0 دقيقة، وعادت «هجن الرئاسة» إلى المشهد من جديد، وحصلت على اللقبين الثاني والثالث في الشوط السادس والسابع مع «الطايفة» والمضمر صالح سعيد بالعرج المري، خلال 12:20:9 دقيقة، و«شاهين» والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في 12:23:5دقيقة. وعادت هجن العاصفة لتحصد لقبها الثاني مع «الشاهينية» والمضمر غياث الهلالي في ثامن الأشواط، في 12:29:6 دقيقة، وتصدرت الشوط الثامن «روعة» لهجن الشيحانية مع المضمر جابر سالم بن فاران المري، في 12:27:6. ونجحت «هجن الرئاسة» في حصد الأشواط من التاسع وحتى الرابع عشر توالياً محققة 8 ألقاب، وانتزع «الشبابي» الناموس مع المضمر صالح سعيد بالعرج المري تاسع أشواط الفترة الصباحية في 12:30:3 دقيقة، وفي الشوط العاشر كان الموعد مع «فجر» ونفس المضمر ناموس، في 12:24:0 دقيقة، وفي الشوط 11 فاز «مشقي» مع المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي في 12:29:2، وفي الشوط 12 فازت» «منحاف» مع المضمر صالح سعيد بالعرج المري خلال 12:23:7 دقيقة، وختام الأشواط ذهب الناموس الى «شاهين» مع نفس المضمر في 12:32:8 دقيقة.