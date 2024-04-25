«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» جاهزة لانطلاق بطولة الشطرنج

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن اكتمال التجهيزات كافة، الخاصة بإقامة منافسات النسخة السادسة من بطولتها للشطرنج الخاطف للسيدات، والتي تنطلق غداً في مقر الأكاديمية، بمشاركة تصل لأكثر من 100 لاعبة من مختلف دول العالم.

وتقام منافسات البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات. وأكدت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية عملت على استقطاب المزيد من اللاعبات المشاركات في النسخة الحالية من البطولة، بعدما شهدت النسخ الماضية، طلبات عدة للمشاركة، وذلك في ظل اهتمامها، باستقطاب اللاعبات من مختلف دول العالم. وأضافت: «سيتم تنظيم البطولة وفقاً للنظام السويسري، وعلى مدار 9 جولات، مع تحديد مدة كل جولة بـ 3 دقائق، فيما تدير المنافسات أطقم تحكيم إماراتية. وأوضحت أن الأكاديمية خصصت العديد من الجوائز للاعبات المشاركات في البطولة، تمثلت في فئة أفضل لاعبة مواطنة تحت 12، و10، و8 أعوام، وكذلك أفضل لاعبة مواطنة لفئات تحت 18، و16، و14 عاماً، وللعموم لفئات تحت 12، و10، و8 سنوات، كما تم تخصيص جائزة لفئة أفضل لاعبة من أصحاب الهمم.