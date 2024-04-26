السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرياض يُؤلم الأهلي!

الرياض يُؤلم الأهلي!
26 ابريل 2024 08:14

الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الهلال يداوي «الجراح»!
الصحف السعودية: كريسبو في الرياض قهر النصر والهلال


سقط الأهلي في فخ الرياض، وخسر أمامه 1-2، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم على استاد فيصل بن فهد.
سجل «ثنائية» الرياض المالي بيراما توريه «43 من ركلة جزاء»، وعبدالهادي الحراجين «84»، بينما جاء هدف الأهلي عبر العاجي فرانك كيسي «45».
وارتفع رصيد الرياض إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة، في المركز الثالث.
وحصل الرياض علي ركلة جزاء «42»، نجح توريه في تسجيلها داخل شباك السنغالي إدوار مندي.
وتمكن كيسي من تعديل النتيجة «45»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب، من دون تشكيل أي خطورة علي مرمى الفريقين خلال مجريات الشوط، وعاد الرياض لتسجيل الهدف الثاني «84» عن طريق عبدالعزيز الحراجين.
ولم ينجح الأهلي في تعديل النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.
وفاز الفيحاء علي حساب الطائي 1-0، وجاء الهدف الوحيد عن طريق سلطان مندش «47»، وارتفع رصيد الفيحاء إلي النقطة 38 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الطائي عند النقطة 26 في المركز الرابع عشر.
وحقق الحزم الفوز على نظيره الوحدة 2-0، سجل هدفي الحزم فايز سليماني «64»، والجامبي محمد بادموسي «68»، ورفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ18 والأخير، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 32 في المركز الثاني عشر.

 

الدوري السعودي
الأهلي السعودي
الرياض
الفيحاء
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
26 ابريل 2024
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
الأخبار العالمية
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
اليوم 13:34
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
اليوم 12:46
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 12:30
إنديانا يتقدم على ميلووكي بـ«سلّة قاتلة»
الرياضة
إنديانا يتقدم على ميلووكي بـ«سلّة قاتلة»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©