الرياض يُؤلم الأهلي!

الرياض (أ ف ب)



سقط الأهلي في فخ الرياض، وخسر أمامه 1-2، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم على استاد فيصل بن فهد.

سجل «ثنائية» الرياض المالي بيراما توريه «43 من ركلة جزاء»، وعبدالهادي الحراجين «84»، بينما جاء هدف الأهلي عبر العاجي فرانك كيسي «45».

وارتفع رصيد الرياض إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة، في المركز الثالث.

وحصل الرياض علي ركلة جزاء «42»، نجح توريه في تسجيلها داخل شباك السنغالي إدوار مندي.

وتمكن كيسي من تعديل النتيجة «45»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب، من دون تشكيل أي خطورة علي مرمى الفريقين خلال مجريات الشوط، وعاد الرياض لتسجيل الهدف الثاني «84» عن طريق عبدالعزيز الحراجين.

ولم ينجح الأهلي في تعديل النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفاز الفيحاء علي حساب الطائي 1-0، وجاء الهدف الوحيد عن طريق سلطان مندش «47»، وارتفع رصيد الفيحاء إلي النقطة 38 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الطائي عند النقطة 26 في المركز الرابع عشر.

وحقق الحزم الفوز على نظيره الوحدة 2-0، سجل هدفي الحزم فايز سليماني «64»، والجامبي محمد بادموسي «68»، ورفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ18 والأخير، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 32 في المركز الثاني عشر.