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الرياضة

روما يضرب أودينيزي في «لقاء الانهيار»!

روما يضرب أودينيزي في «لقاء الانهيار»!
26 ابريل 2024 08:27

 
روما (أ ف ب)

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عزّز روما موقعه في المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بنسختها المحدّثة الموسم المقبل، بعد فوزه على أودينيزي 2-1 في المباراة التي استكملت بعد إيقافها في 14 الشهر الحالي، ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكانت المباراة توقفت في الدقيقة 72، بعد أن انهار لاعب فريق العاصمة، الإيفواري إيفان نديكا، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث كان يُخشى من أنه تعرّض لأزمة قلبيّة.
وقضى اللاعب الذي شارك في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم، ليلته تلك تحت المراقبة قبل العودة إلى روما، وأظهرت الفحوص عدم وجود علامات على مشكلات في القلب.
وأعلن روما أن نديكا تلقى الضوء الأخضر للعودة إلى التمارين.
وكانت نتيجة المباراة متعادلة 1-1 قبل توقفها، بعدما افتتح الأرجنتيني روبرتو بيريرا التسجيل لأودينيزي، قبل أن يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة «64».
وفيما كانت المباراة متجهة إلى التعادل بالنتيجة ذاتها، بعد استكمال دقائق الـ 18 المتبقية، تمكن براين كريستانتيه من تسجيل هدف قاتل أهدى فيه روما النقاط الثلاث «95».
وعزّز روما موقعه في المركز الخامس برصيد 58 نقطة، متخلفاً بأربع نقاط عن بولونيا الرابع الذي هزمه 3-1 في عقر داره، لكنّ فريق العاصمة تقدم بعدد النقاط نفسه عن أتالانتا السادس، إلا أن الأخير يملك مباراة أقل.
وكانت ضمنت إيطاليا احتلالها احد المركزين الأول أو الثاني في التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي «اليويفا» لكرة القدم، وحصولها على 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا بنسختها المحدّثة الموسم المقبل «2024-2025»، أي بزيادة مقعد عن الموسم الحالي.
من جهته، بقي أودينيزي مهدداً بالهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة، لكن بالتساوي مع فروزينوني الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.

الدوري الإيطالي
روما
أودينيزي
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