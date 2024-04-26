السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلوت يوافق على تدريب ليفربول

سلوت يوافق على تدريب ليفربول
26 ابريل 2024 09:12

 
ليفربول (رويترز)

أخبار ذات صلة
ليستر.. العودة إلى «البريميرليج»
كلوب: سلوت يحصل على أفضل وظيفة في العالم!


قال الهولندي أرنه سلوت مدرب فينوورد، إنه يرغب في خلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول، وتوقع أن يتوصل ناديه إلى اتفاق مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قريباً.
وكشفت وسائل إعلام هولندية أن ليفربول بدأ المفاوضات مع بطل الدوري الهولندي للحصول على خدمات سلوت «45 عاماً»، والذي يمتد عقده مع فينوورد إلى عام 2026.
وأبلغ سلوت شبكة «ئي.إس.بي.إن»: الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو إن الناديين يتفاوضان، ثم أجلس في غرفة الانتظار لمعرفة النتائج، ويبدو من الواضح بالنسبة لي بأنني أرغب في الذهاب إلى ليفربول، أنا الآن أنتظر لأرى ما إذا كان الناديان يتوصلان إلى اتفاق، أنا واثق من ذلك، وعلى الناديين أن يقوما بعملها، ويتضح الأمر بلا شك في الأيام المقبلة».
وارتبط سلوت بشكل كبير بالانتقال إلى توتنهام العام الماضي، لكنه فضل البقاء في فينوورد ومدد عقده مع الفريق الهولندي حتى 2026.
وحظي سلوت بإشادة واسعة بسبب أسلوبه المبتكر وكرة القدم الهجومية التي يقدمها مع فينوورد، إذ فاز بلقب الدوري في موسم 2022-2023، إضافة إلى كأس هولندا يوم الأحد الماضي.
وفي موسمه الأول مع فينوورد قاد أيضاً النادي المنتمي لمدينة روتردام إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.
وأعلن كلوب في يناير الماضي أنه يتنحى عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الجاري، بعد فترة ناجحة مع النادي، فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة وكأس السوبر، وكذلك درع المجتمع. 

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
26 ابريل 2024
جولر.. مستقبل ريال مدريد
الرياضة
جولر.. مستقبل ريال مدريد
اليوم 13:36
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
الأخبار العالمية
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
اليوم 13:34
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
اليوم 12:46
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©