سلوت يوافق على تدريب ليفربول



ليفربول (رويترز)



قال الهولندي أرنه سلوت مدرب فينوورد، إنه يرغب في خلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول، وتوقع أن يتوصل ناديه إلى اتفاق مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قريباً.

وكشفت وسائل إعلام هولندية أن ليفربول بدأ المفاوضات مع بطل الدوري الهولندي للحصول على خدمات سلوت «45 عاماً»، والذي يمتد عقده مع فينوورد إلى عام 2026.

وأبلغ سلوت شبكة «ئي.إس.بي.إن»: الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو إن الناديين يتفاوضان، ثم أجلس في غرفة الانتظار لمعرفة النتائج، ويبدو من الواضح بالنسبة لي بأنني أرغب في الذهاب إلى ليفربول، أنا الآن أنتظر لأرى ما إذا كان الناديان يتوصلان إلى اتفاق، أنا واثق من ذلك، وعلى الناديين أن يقوما بعملها، ويتضح الأمر بلا شك في الأيام المقبلة».

وارتبط سلوت بشكل كبير بالانتقال إلى توتنهام العام الماضي، لكنه فضل البقاء في فينوورد ومدد عقده مع الفريق الهولندي حتى 2026.

وحظي سلوت بإشادة واسعة بسبب أسلوبه المبتكر وكرة القدم الهجومية التي يقدمها مع فينوورد، إذ فاز بلقب الدوري في موسم 2022-2023، إضافة إلى كأس هولندا يوم الأحد الماضي.

وفي موسمه الأول مع فينوورد قاد أيضاً النادي المنتمي لمدينة روتردام إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن كلوب في يناير الماضي أنه يتنحى عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الجاري، بعد فترة ناجحة مع النادي، فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة وكأس السوبر، وكذلك درع المجتمع.