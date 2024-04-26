نادال يتخلص من «اليافع»



مدريد (أ ف ب)



بلغ الإسباني رافايل نادال الدور الثاني من دورة مدريد المفتوحة للتنس، إثر فوزه على ابن الـ 16 عاماً الأميركي داروين بلانش 6-1 و6-0.

وكان النجم الإسباني المخضرم قد أشار إلى عدم جهوزيته الكاملة، بعد، لكنه لم يبذل جهداً كبيراً لاكتساح منافسه الأميركي اليافع في ساعة وثلاث دقائق، حيث يواصل «الماتادور» سعيه للعودة من الإصابات التي أثقلت كاهله.

ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير لنادال الفائز بـ 22 بطولة كبرى، وهذه المشاركة في دورة مدريد ستكون الأخيرة له في مسيرته.

ويلتقي الإسباني في الدور الثاني الأسترالي أليكس دي مينور الذي هزمه في مباراته الوحيدة التي خاضها منذ يناير في دورة برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال نادال «آمل أن أؤدي بأفضل أداء ممكن، وآمل أن أكون تنافسياً ضد دي مينور، وبالنسبة إلي، كان دائماً مصدر سعادة لي أن العب أمامكم جميعاً».

وعند السيدات، تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً إلى الدور الثالث، بفوزها على الصينية وانج تشينيو «52» 6-1 و6-4 بعد ساعة و16 دقيقة.

وكانت البولندية التي ستواجه الرومانية سورانا سيرستيا في الدور المقبل قد خسرت نهائي النسخة الماضية على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا.

ووصل مشوار اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى عالمياً سابقاً إلى نهاية في العاصمة الإسبانية، بعد خسارتها أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-2 و4-6 و7-5 في الدور الثاني.

وسعت أوساكا، الفائزة بأربع بطولات كبرى، جاهدة لقلب تأخرها ونجحت مرتين في تعويض خسارة إرسالها في المجموعة الثانية، وتمكنت من فرض مجموعة ثالثة وحاسمة، لكنّ المصنّفة السابعة عشرة عالمياً سامسونوفا تمكنت من انتزاع الفوز.

وكانت أوساكا قد عادت إلى الملاعب في يناير، بعد غياب طويل عن الملاعب، واستهلت مشوارها بتحقيق فوزها الأول على الملاعب الترابية منذ عامين على حساب البلجيكية جريت مينان.

وبلغت الأميركية كوكو جوف الدور الثالث بفوزها الساحق على أرانتكسا روس 6-0 و6-0.

وحققت جوف (20 عاماً» فوزاً في غاية السهولة خلال 51 دقيقة فقط ضد منافستها الهولندية البالغة 33 عاماً.

وأصبحت الأميركية الشابة ثالث لاعبة تفوز 6-0 و6-0 في القرعة الأساسية لدورة مدريد،

وستواجه جوف نظيرتها الأوكرانية دايانا ياستريمسكا في الدور الثالث.