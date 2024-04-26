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الرياضة

«التجميد» يهدد الكرة الإسبانية

«التجميد» يهدد الكرة الإسبانية
26 ابريل 2024 09:39

 
مدريد (د ب أ)

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تواجه كرة القدم الإسبانية «خطر التجميد» من المشاركة في المسابقات الدولية، وذلك في حال ثبت لدى الاتحاد الدولي «الفيفا» والأوروبي «اليويفا»، أن حكومة البلاد تتدخل في شئون الاتحاد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، ألقي القبض عليه الشهر الماضي في اتهامات بالفساد، وكذلك يواجه المحاكمة في قضية تقبيله لجيني هيرموسو لاعبة منتخب السيدات الإسباني في نهائي كأس العالم العام الماضي.
وهزت الفضيحتان الاتحاد الإسباني، فيما أكدت الحكومة الإسبانية أنها ستشرف على الاتحاد في تلك الفترة المضطربة.
ورغم ذلك، فإن الأمر قد يتعارض مع لوائح «الفيفا» و«اليويفا»، والتي تنص على أن الاتحادات يجب أن تكون مستقلة عن أي طرف ثالث، ومن المعروف أن انتهاك تلك القاعدة يعرض البلدان إلى عقوبة التجميد.
وذكر «الفيفا» و«اليويفا» في بيان مشترك: نراقب عن كثب الوضع في الاتحاد الإسباني. وأضاف البيان: «الفيفا» و«اليويفا» يسعيان للحصول على معلومات إضافية، فيما يتعلق باللجنة المشرفة حالياً على الاتحاد، ومدى تأثيرها وتدخل الحكومة في قرارات الاتحاد.

إسبانيا
الفيفا
اليويفا
لويس روبياليس
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