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الرياضة

«الفورمولا-1» تؤجل قرار «توزيع النقاط»

«الفورمولا-1» تؤجل قرار «توزيع النقاط»
26 ابريل 2024 09:43

 
لندن (رويترز)

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أرجأت بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، اتخاذ قرار بشأن تغيير نظام توزيع النقاط، ليشمل أول 12 سائقاً بدلاً من العشرة الأوائل فقط إلى يوليو المقبل.
وأصدرت مفوضية «الفورمولا-1»، والتي تضم الفرق العشرة والاتحاد الدولي للسيارات المشرف على الرياضة والشركة صاحبة الحقوق التجارية، هذا الإعلان بعد اجتماع افتراضي في جنيف.
وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان: أعضاء اللجنة ناقشوا مقترحاً لإجراء تغييرات على توزيع نقاط البطولة، كما هو موضح في المادتين 6.4 و6.5 من اللوائح الرياضية، وتم الاتفاق على أن هناك حاجة لمزيد من التحليل للتغييرات المقترحة، بهدف تقديم اقتراح إلى اجتماع لجنة «الفورمولا-1» في يوليو.
ويحتاج تمرير هذا المقترح المدعوم من الفرق الأصغر لموافقة ستة من الفرق العشرة، حتى يطبق بداية من عام 2025، لكن بعض الفرق الكبرى أشارت إلى أنها لن تعارض هذه الفكرة.
وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول حامل اللقب، بعد سباق جائزة الصين الكبرى: يبدو أن هناك مجموعتين في «الفورمولا-1» حالياً، الفرق من المركز السادس إلى العاشر تتنافس بقوة مثل الفرق من المركز الأول للخامس، إنها واحدة من تلك الأشياء التي يتعين عليك فيها فقط مراجعة الأرقام، وإلقاء نظرة على التحليلات لتقول ما الذي سيتغير بالفعل؟، أنا محايد في هذا الأمر ما لم تكن تدفع أموالا مقابل النقاط.
وبعد خمسة سباقات هذا الموسم، لم تحقق ثلاثة فرق أي نقاط بعد، بينما جمع آر.بي المملوك لرد بول سبع نقاط فقط مقابل خمس نقاط لفريق هاس.
وتعيش فرق النصف الأول في دوري خاص بها، إذ حقق المتصدر رد بول 195 نقطة، فيما حصد أستون مارتن صاحب المركز الخامس 40 نقطة. 

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