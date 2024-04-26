السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يحتاج «قلب»!

ريال مدريد يحتاج «قلب»!
26 ابريل 2024 10:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
جولر.. مستقبل ريال مدريد
مبابي يحلم بتخطي «السلطان»!


بعد أن قرر ناتشو فيرنانديز «34عاماً»، قائد ريال مدريد الرحيل بنهاية الموسم، ورفض محاولات النادي لتمديد عقده عاماً آخر، ما يعني مغادرته حراً ومجاناً، واضعاً نهاية لـ 23 عاماً من التعاون المخلص والولاء لـ «البلانكوس»، لم يعد «الريال» يملك إلا 3 «قلوب دفاع»، هم البرازيلي إيدرميليتا، والألماني أنطونيو روديجير، والنمساوي ديفيد ألابا «المصاب حالياً»، الأمر الذي دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني إلى مطالبة الإدارة بالبحث عن بديل كفء.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن «الميرنجي» ينتظر ما يسفر عنه وضع «قلب الدفاع» الإسباني رافا مارين «19عاماً» ابن النادي والمعار حالياً إلى ألفيس، ويفكر في استعادته بنهاية هذا الموسم، لينضم إلى الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، بينما أشارت مصادر صحفية أخرى إلى أن «الريال» قد يتجه نحو مدافع جديد، حيث قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن «البلانكوس» مهتم بالحصول على خدمات «قلب الدفاع» الألماني ماليك ثياو «22عاماً» الذي يلعب لميلان الإيطالي في الوقت الحالي، وتبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو، والذي تطور أداؤه منذ انتقاله إلى «الروسونيري» في 2022، حيث يلعب أساسياً في قلب دفاع ميلان، وكانت بداية ثياو الاحترافية مع شالكة 2020-2021، ويلعب لمنتخب ألمانيا تحت 21سنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثياو يتناسب مع سياسة «الريال» التي تستهدف التعاقد مع لاعبين موهوبين وصغار السن، قادرين على التألق لسنوات طويلة مع الفريق.
وذكرت مصادر صحفية فرنسية أن هناك اسماً آخر هو الفرنسي ليني يورو «18عاماً» قلب دفاع ليل، والذي يبدي ميلاً للعب لـ «الريال»، ولكن ناديه يغالي في طلباته المادية، فضلاً عن دخول باريس سان جيرمان منافساً على الفوز بالصفقة بإغراء ناديه بمبلغ يسيل له اللعب، وإغراء اللاعب براتب كبير.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
ناتشو فيرنانديز
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
26 ابريل 2024
جولر.. مستقبل ريال مدريد
الرياضة
جولر.. مستقبل ريال مدريد
اليوم 13:36
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
الأخبار العالمية
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
اليوم 13:34
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
اليوم 12:46
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©