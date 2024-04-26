ريال مدريد يحتاج «قلب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن قرر ناتشو فيرنانديز «34عاماً»، قائد ريال مدريد الرحيل بنهاية الموسم، ورفض محاولات النادي لتمديد عقده عاماً آخر، ما يعني مغادرته حراً ومجاناً، واضعاً نهاية لـ 23 عاماً من التعاون المخلص والولاء لـ «البلانكوس»، لم يعد «الريال» يملك إلا 3 «قلوب دفاع»، هم البرازيلي إيدرميليتا، والألماني أنطونيو روديجير، والنمساوي ديفيد ألابا «المصاب حالياً»، الأمر الذي دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني إلى مطالبة الإدارة بالبحث عن بديل كفء.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن «الميرنجي» ينتظر ما يسفر عنه وضع «قلب الدفاع» الإسباني رافا مارين «19عاماً» ابن النادي والمعار حالياً إلى ألفيس، ويفكر في استعادته بنهاية هذا الموسم، لينضم إلى الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، بينما أشارت مصادر صحفية أخرى إلى أن «الريال» قد يتجه نحو مدافع جديد، حيث قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن «البلانكوس» مهتم بالحصول على خدمات «قلب الدفاع» الألماني ماليك ثياو «22عاماً» الذي يلعب لميلان الإيطالي في الوقت الحالي، وتبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو، والذي تطور أداؤه منذ انتقاله إلى «الروسونيري» في 2022، حيث يلعب أساسياً في قلب دفاع ميلان، وكانت بداية ثياو الاحترافية مع شالكة 2020-2021، ويلعب لمنتخب ألمانيا تحت 21سنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثياو يتناسب مع سياسة «الريال» التي تستهدف التعاقد مع لاعبين موهوبين وصغار السن، قادرين على التألق لسنوات طويلة مع الفريق.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية أن هناك اسماً آخر هو الفرنسي ليني يورو «18عاماً» قلب دفاع ليل، والذي يبدي ميلاً للعب لـ «الريال»، ولكن ناديه يغالي في طلباته المادية، فضلاً عن دخول باريس سان جيرمان منافساً على الفوز بالصفقة بإغراء ناديه بمبلغ يسيل له اللعب، وإغراء اللاعب براتب كبير.