عجمان يجهز خطة اصطياد «النسور» بـ «البديل الجاهز»



رضا سليم (دبي)



أنهى عجمان استعداداته للقاء خورفكان يوم السبت في «الجولة 21» من «أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد، وهو «الحوار العاشر» بين الفريقين في «دوري المحترفين»، وحقق «البرتقالي» 5 انتصارات، مقابل فوزين لـ «النسور»، والتعادل في مباراتين، ينتظر جمهور «البركان» الفوز لـ «فض الشراكة» مع «النسور»، حيث يتساوى الفريقان برصيد 20 نقطة، ويتبقى لعجمان «مؤجلتان» أمام بني ياس والبطائح.

ويدخل عجمان المواجهة بمعنويات عالية، بعد الفوز الأخير على الوحدة، والابتعاد عن ضغوط «القاع»، وهو ما أكده الروماني دانيال إيسايلا مدرب الفريق، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، والذي يعتمد على التشكيلة نفسها التي خاض بها مباراة «العنابي» الأخيرة، وتضم علي الحوسني لحراسة المرمى، وفي الدفاع، مليوش، وعبدالله صالح، ومحمد إسماعيل، وسعود سعيد، وفي الارتكاز، بلال يوسف، وعصام فايز، وفي الوسط، دودو، وهيكل الشيخاوي، وعلي مدن، وفي الهجوم وليد أزارو.

وتكشف المواجهة تفكير إيسايلا في إجراء تغييرات على طريقة اللعب، والتخلي عن خطة 4-2-3-1 والاعتماد على وليد أزارو وروكي مارسيانو الذي تألق في المباراة الماضية، وأحرز هدفين في مرمى الوحدة، وكان «البديل الناجح» في «الجولة 20»، أو الدفع بالمهاجم الكاميروني في توقيت معين من المباراة، خاصة أنه سجل هدفاً في مرمى خورفكان بالدور الأول، بالإضافة إلى جاهزية اللاعبين على «دكة البدلاء» وتخلو القائمة من الإصابات.

ويدرك إيسايلا أن المواجهة مختلفة عن الدور الأول، حيث فاز عجمان على خورفكان 2-1، وكان الأول للمدرب بعد أن توليه المهمة، خلفاً للبرازيلي زاناردي، وستكون المكاسب كثيرة في حال الفوز بـ «العلامة الكاملة»، حيث يقفز الفريق إلى المركز التاسع، والدخول ضمن فرق منطقة الوسط، بالإضافة إلى الاطمئنان على استمرار الفريق في دوري المحترفين، بعيداً عن منطقة الهبوط، كما يدرك المدرب أن الخسارة ربما تعيد «البرتقالي» مرة أخرى إلى المركز الثاني عشر، خاصة أن بني ياس يطارده بقوة.