جوارديولا: «السيتي» إلى الأمام بـ «قوة الضغط»



لندن (د ب أ)



قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن الضغط الشديد على لاعبيه، يدفعهم إلى الأمام، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. وحقق «السيتي» فوزاً كبيراً 4- صفر على مضيفه برايتون، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة، برصيد 76 نقطة من 33 مباراة، بفارق نقطة خلف أرسنال «المتصدر»، الذي خاض 34 لقاء حتى الآن.

مع تبقي 5 مباريات فقط للفريق، يدرك مانشستر سيتي أن فقدان النقاط سيكون بمثابة ضربة قاضية لآمالهم في الفوز بلقب البطولة للموسم الرابع على التوالي.

ولكن جوارديولا شدد على أن لاعبيه يتفاعلون بالطريقة التي يحتاجون إليها بالضبط، علماً بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي أخطاء في الطريق.

وقال جوارديولا، بعد الفوز على برايتون، «نحن نعرف أنه إذا لم نفز أو نتعادل، لن يكون هناك فرصة للقتال حتى النهاية».

وأضاف في التصريحات التي نقلها الموقع الرسمي لناديه «بالطبع الضغط موجود، وإلا فلن نستطيع الأداء بهذه الطريقة، خمس مباريات متبقية، ننظر إلى الأمام، هذا كل ما استطيع قوله».

ورفض جوارديولا أيضاً أن يعتبر حقيقة أن مانشستر سيتي كان في مواقف مماثلة مسبقاً في سباقات اللقب يمنح فريقه ميزة هذا الموسم، حيث يشير إلى أنه لا يعني شيئاً.

وقال المدرب الإسباني، «ما فعلناه في الماضي، لا يعني أنه سيحدث في المستقبل، ولكي نقوم به مجدداً، علينا أن نجعله يحدث، أود أن أقول إنه لو فزت بآخر ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ستفوز 4 - صفر هنا، وتنتصر في المباريات التالية أيضاً، ولكن لا يحدث ذلك بهذه السهولة».

وأضاف: «لدينا خمس مباريات متبقية، إنها لقاءات صعبة مثل نوينجهام فورست الذي يقاتل من أجل البقاء في البطولة، وما حدث لليفربول يمكن أن يحدث لنا ولأرسنال، الناس لا يتوقعون منهم أن يخسروا أمام كريستال بالاس، وكذلك ضد إيفرتون في اللقاء الأخير، لكن يمكن أن يحدث، إنها كرة القدم». وقال: «إيفرتون يلعب للابتعاد عن منطقة الهبوط، يلعبون من أجل حياتهم».

وابتعد ليفربول بشكل كبير عن سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم، بعدما تراجع للمركز الثالث برصيد 74 نقطة، عقب خسارته أمام ضيفه كريستال بالاس ومضيفه إيفرتون في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة.

وأضاف جوارديولا: «مثل فورست ربما كان متنافساً حقيقياً بالنسبة لنا، تقديري لليفربول أعلى من أي وقت مضى، وإذا لم نكن متواضعين بما فيه الكفاية، ولم نمنح الفرق الأخرى الاحترام الذي يستحقونه، فلن يحدث شيء، لا أعرف هل شاهد اللاعبون ليفربول يخسر أمام إيفرتون، لم أسألهم إذا تابعوا المباراة، وأنا متأكد أن لديهم اهتمام بهذا، يعرفون أن ملعب «جوديسون بارك» ليس سهلاً، كان عليهم القيام بالعمل هنا وقد فعلوا ذلك».

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً «الآن حان الوقت للتعافي، يتعين علي أن أرى نوتنجهام، وأشاهد كيف يتعافى اللاعبون، واختار تشكيلة الفريق».

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على نوينجهام فورست الأحد، قبل أن يستضيف وولفرهامبتون، ثم يحل ضيفاً على فولهام وتوتنهام هوتسبير، ليختتم لقاءاته هذا الموسم بمواجهة ضيفه وستهام يونايتد.