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الرياضة

إمبيد يتألق بـ «الشلل النصفي»!

إمبيد يتألق بـ «الشلل النصفي»!
26 ابريل 2024 12:05

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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تعملق جويل إمبيد في قيادة فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 125-114 بتسجيله 50 نقطة، مساهماً في تحقيق الانتصار الأوّل في السلسلة بين الفريقين، في المواجهة الثالثة ضمن المنطقة الشرقية في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي إيه».
بعد أوّل مباراتين، اعتبر إمبيد أن فريقه كان «الأفضل» في المواجهتين السابقتين اللتين خسرهما في نيويورك ويُصحّح الأوضاع على ملعبه، وهو ما حصل.
قدّم الكاميروني الأصل أفضل مستوياته في الأدوار الإقصائية، وسجّل 13 من الرميات الـ19، من بينها 5 ثلاثيات من أصل 7.
وكان التنافس قوياً بين الفريقين، إذ تقدّم نيكس في الربع الأوّل بفارق نقطتين «29-27»، ثم كرّر تقدمه في الثاني بنقطة واحدة «29-28»، لكن سيكسرز انتفض في الربع الثالث حيث سجّل 43 نقطة مقابل 27 نقطة كانت كافية للفوز، على الرغم من تأخّره بفارق نقطتين في الربع الأخير.
وإلى جانب النقاط الخمسين التي سجّلها، كان لإمبيد 8 متابعات، و4 تمريرات حاسمة.
وأكّد إمبيد أنه يلعب المباريات، وهو مصاب بشلل الوجه النصفي، وأنه كان يخضع للعلاج طوال الأسبوع الماضي من الحالة المرضيّة التي تُسبّب حدوث ضعف مفاجئ في عضلات أحد جانبي الوجه.
وقال بعد المباراة إنه يتعامل مع الحالة قبل مواجهة فريقه لميامي هيت في 18 الشهر الحالي «أعتقد أنها بدأت قبل يومٍ أو اثنين من مباراة ميامي».
وأضاف أنه عانى الصداع النصفي، بالإضافة إلى ضعف العضلات الذي أثّر بشكل خاص على عينه اليُسرى وفمه.
وتابع النجم الذي ارتدى نظارات في حديثه مع الصحافيين «نعم، إنها مزعجة للغاية، النصف الأيسر من وجهي، فمي وعيني، كان الأمر صعباً، لكنني لا أستسلم».
ويُعتقد أن الشلل ناجمٌ عن تورّم وتهيّج العصب الذي يتحكم في العضلات المتأثرة، كما يُعتقد أن يكون ردّ فعل لعدوى فيروسية.
وعادة ما تبدأ الأعراض في التحسّن، خلال أسابيع، ويتعافى معظم الأشخاص بشكل كامل خلال ستة أشهر.
أردف إمبيد «بعد المحادثات التي أجريتها، فإن الأمر قد يستغرق أسابيع، وربما شهوراً».
في المقابل، لم تكن النقاط الـ39 التي سجّلها جالن برونسون وتمريراته الـ13 الحاسمة كافيةً لتجنّب الخسارة، سجّل زميله جوش هارت 20 نقطة أخرى، لكن بطل المباراة الثانية دونتي ديفينشينزو اكتفى بخمس نقاطٍ فقط.
وفي مباراةٍ ثانية، تغلّب أورلاندو ماجيك على ضيفه كليفلاند كافالييرز 121-83 محققاً الفوز الأوّل ضمن السلسلة في ثالثة المواجهات.

كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
جويل إمبيد
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