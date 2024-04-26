أبوظبي جاهزة لـ «المشاركة القياسية» في «آسيوية الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل أبوظبي استعداداتها المكثفة لاستضافة «النسخة الثامنة»، من بطولة آسيا للجو جيتسو للكبار والشباب والناشئين التي تنطلق فعالياتها من 3 إلى 8 مايو المقبل، في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية

وتتميز أبوظبي بتاريخها الحافل، باستضافة أقوى وأنجح بطولات الجو جيتسو العالمية المستوى، والتي تشهد مشاركة أفضل الرياضيين، وتستقطب جمهور وعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي البطولة بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو، واستضافة اتحاد الجو جيتسو، حيث أكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجو جيتسو، أن اسم أبوظبي أصبح مرادفاً للتميز والتألق في تنظيم البطولات الرياضية، وفق أفضل المعايير العالمية، لذا حرص الاتحاد على توفير كل ما يلزم لتقديم فعالية تليق بمكانة أبوظبي، بصفتها عاصمة الجو جيتسو العالمية.

وأكد الزعابي أن الاستعدادات تجرى على أعلى المستويات، وبالتنسيق مع الجهات الشريكة، بما في ذلك شرطة أبوظبي ومطارات الشارقة ودبي وأبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وغيرهم، بدءاً من مرحلة استقبال الضيوف في المطارات، وإبراز حفاوة الضيافة الإماراتية الأصيلة، حيث تم التنسيق مع المطارات، ليكونوا على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود.

وأشار الزعابي إلى أن الفعالية تشهد مشاركة نحو 300 متطوع، يقومون باستقبال الضيوف في المطارات، وإرشادهم إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم، حيث يتوفر مكتب استعلامات على مدار الساعة، لتزويد الضيوف بمعلومات عن البطولة، كما تسهم الفرق التطوعية في تنسيق دخول وخروج الجمهور، وتنظيم الحضور في المدرجات، وتسيير مجموعة من الحافلات بشكل دوري، لتربط بين فنادق إقامة الوفود المشاركة وموقع استضافة البطولة.



وحرصت اللجنة المنظمة على توفير أماكن مخصصة للتدريب للمنتخبات المشاركة، قبل انطلاق المنافسات، وتوفير خدمات صحية شاملة من عيادة متكاملة وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى تأمين سيارات الأجرة في مكان الفعالية، فضلاً عن التنسيق مع لجنة الفعاليات في شرطة أبوظبي لضمان معايير الأمن والسلامة.

ويتعاون اتحاد الجو جيتسو مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، بما في ذلك منطقة ترفيهية، تتضمن خيارات طعام متنوعة، إلى جانب عدد من الفعاليات التراثية، التي تعكس التراث الإماراتي الزاخر وتقاليده العريقة.

وقال الزعابي: «نستلهم الرغبة في التميز من توجيهات القيادة الرشيدة، ونستمد العزيمة من دعمها اللامحدود، ونسعى لاستضافة بطولة تبهر العالم، وتمنح اللاعبين والجمهور تجربة غير مسبوقة، بما يعكس قدرة أبوظبي الهائلة على استضافة الفعاليات الرياضية وإمكاناتها الفائقة على صعيد التنظيم وبنيتها التحتية المتميزة التي تؤهلها لتصدر المشهد العالمي».

وأضاف: «يسرنا التعاون مع الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو، في سبيل الخروج بمستوى استثنائي، يتخطى النسخ السابقة من جميع النواحي، ما يؤكد سعينا المشترك لتطوير هذه الرياضة، وبلوغ آفاق غير مسبوقة ومنح اللاعبين والجمهور تجربة لا مثيل لها.

وقال الزعابي: «تعكس استضافة أبوظبي لهذه البطولة المهمة للمرة الثانية، خلال ثلاث سنوات، حرصنا على دعم هذه الرياضة، وتصدر الجهود الرامية إلى الارتقاء بها، وتعزيز انتشارها القاري، وسعينا لرفد الرياضيين بمختلف أشكال الدعم والتحفيز، لتطوير مستوياتهم وقدراتهم التنافسية، ومنحهم الفرصة لاستعراض مهاراتهم على منصة قارية استثنائية».

وقال ألكسندر ناسيمنتو، رئيس الحكام ومدير المنافسات لبطولة آسيا للجو جيتسو: «تشكل البطولة الحدث الرياضي الأضخم على مستوى قارة آسيا منذ إطلاق بطولات الجو جيتسو الآسيوية قبل 8 سنوات.

وتشهد البطولة مشاركة قياسية من 1500 رياضي من أكثر من 30 دولة، يتنافسون على مدار 6 أيام، ما دفعنا إلى إجراء المنافسات على 5 أبسطة لاستيعاب هذا العدد الكبير من المشاركين، كما يشارك في البطولة 30 حكماً، إلى جانب 30 من موظفي الدعم الذي يتولون إدارة النزالات وإصدار النتائج».