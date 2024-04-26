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الرياضة

بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق في مايو بنادي الظفرة

بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق في مايو بنادي الظفرة
26 ابريل 2024 12:54

الظفرة (وام)

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أعلن نادي الظفرة للرماية، إطلاق النسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22» لفئتي الرجال والسيدات، من مايو إلى أغسطس المقبلين، والبالغ إجمالي جوائزها أكثر من مليون درهم.
ويستضيف نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة فعاليات المنافسات، وتنطلق بطولة فئة الرجال من 1 مايو إلى 14 يونيو المقبلين، بالتصفيات الأولية، لاختيار أفضل 50 رامياً لخوض الأدوار النهائية للبطولة، بينما تقام مسابقة فئة النساء، في الفترة من 1 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.
وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة إقامة منافسات خاصة بفئة رماية الناشئين، وتنظيم فعاليات مصاحبة في كرة القدم، والبادل، والبولينج، والبندقية الهوائية، لتوفير كل الخيارات أمام جميع الفئات لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة والمختلفة.
ويحصل الفائزون الثلاثة بالمراكز الأولى على سيارة لكل منهم، بجانب جوائز مالية لأصحاب المراكز من الرابع إلى الخامس عشر تبدأ من 45 ألف درهم، وصولاً إلى 10 آلاف درهم، كما تم تخصيص جوائز بقيمة 5 آلاف درهم للمواطنين الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في المرحلة التأهيلية، بالإضافة إلى الجوائز الخاصة بفئة الناشئين، وجوائز مالية أسبوعية لصاحب أعلى نتيجة في الرماية.
وتوجه سالم سعيد السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته ودعمه الكبير للرياضة والرياضيين في المنطقة، وتشجيعه لإقامة منافسات الرماية، تتويجاً للتميز الكبير في النسخ الماضية، بنجاح متصاعد وجوائز مضاعفة في النسخة الرابعة.
وأثنى على متابعة ورعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي للفعاليات التي ينظمها النادي، وتوفير كل المتطلبات لنجاحها وتميزها، ما كان له أثر كبير وملموس في تطوير المستويات الفنية للرماة من الذكور والإناث، والمشاركة الواسعة من داخل الدولة وخارجها في فعاليات الرماية.

الإمارات
أبوظبي
نادي الظفرة للرماية
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