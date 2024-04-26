نادال يتمنى أن يتذكره طفله!



مدريد (رويترز)



قال نجم التنس الإسباني المخضرم رافائيل نادال، إنه يود الاستمرار في اللعب لأطول فترة ممكنة، حتى يستطيع طفله أن يتذكره، وهو يؤدي في الملاعب، رغم أن اللاعب الحاصل على 22 لقباً كبيراً يعترف بأن الوقت ليس في مصلحته.

وعاد نادال «37 عاماً» للملاعب في بطولة برزبين بأستراليا في يناير الماضي، بعد غياب استمر لنحو عام بسبب إصابة في الفخذ.

وغاب نادال الذي يتوقع اعتزاله بعد موسم 2024 عن الملاعب مرة أخرى، بسبب مشكلة في الفخذ، ورغم عودته في بطولة برشلونة الأسبوع الماضي، يقول إنه لا يزال بعيداً عن مستواه الأعلى، كما أنه غير متأكد بعد من مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة الكبرى الشهر المقبل.

وفاز نادال على داروين بلانش المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و6-صفر في الدور الأول ببطولة مدريد المفتوحة للتنس الليلة الماضية في مباراة شاهدتها زوجته وابنه رافائيل البالغ من العمر سنة واحدة.

وعن اللعب أمام ابنه قال نادال: «أود اللعب لفترة أطول قليلاً، حتى يتذكرني وأنا ألعب التنس، هذا هو الشيء الأمثل لي ولزوجتي وأسرتي، وربما لن أتمكن من تحقيق هذا، لكني على الأقل سعدت بوجود فريق وأسرة وأصدقاء طيبين من حولي طوال حياتي وهذا ما ساعدني في تحقيق كل جوانب السعادة».

وسبق لنادال الفوز بلقب بطولة مدريد خمس مرات، وسيلتقي في الدور المقبل مع الأسترالي أليكس دي مينو المصنف عاشراً في البطولة «السبت».